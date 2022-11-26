Günde 1 tatlı kaşığı yetiyor. Akciğerleri temizliyor. Kabızlığı önlüyor

İnsanların sağlıkları nedeniyle doğal besinlere yönelmesi dikkat çekmeye devam ediyor. Çam kozalağı pekmezinin bu süreçte önemi arttı.

Çam kozalağı pekmeziyle ilgili tüm detaylar…

ÇAM KOZALAĞI PEKMEZİNİN FAYDALARI NELERDİR?

- Akciğerleri temizliyor, solunum sıkıntısına çare oluyor

-Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor

-Nefes darlığı, astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının hafiflemesine destek olur

-Kabızlığı önler

-Çam kozalağı pekmezi solunum yoluyla ilgili rahatsızlıklarda iyileşme sürecini hızlandırıyor

-Özellikle öksürük kesici bir etki oluşturuyor.

-Balgam söktürücü bir etki de gösteren çam kozalağı pekmezi grip ve nezle gibi sıkça yaşanan rahatsızlıklar için doğal bir çözüm gibi gözüküyor.

-Düzenli olarak kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

-Bağırsakların da düzenli ve sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olan çam kozalağı pekmezi kabızlık sorununa çözüm oluyor.

-İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı da önleyici ve iyileştirici etkiler gösteriyor.

ÇAM KOZALAĞI PEKMEZİ NASIL YAPILIR?

Gün öncesinden toplanan kozalaklar 1 gün boyunca ılık suda bekletilir,

İçine bir dilim limon ve pekmez miktarına göre sirke eklenir,

Bir gün bekletildikten sonra kozalaklar durulanır ve kurutulmaya bırakılır,

Yumuşayan kozalaklar tek tek kırılır ve içi açılır,

İçi açılan ve ezilen çam kozalakları yaklaşık 8 saat kaynatılır.

Kaynama sonunda kozakların suyunun rengi kırmızıya döner.

Kozalaklar içinden ayrılır ve kazanda kalan suya şeker eklenerek bir süre daha kaynatılır,

Ardından çam kozalağı pekmezi hazır hale gelene dek dinlenmeye bırakılır.

ÇAM KOZALAĞI PEKMEZİ NASIL TÜKETİLİR?

Çam kozalağı pekmezini hazırladınız ya da hazır olarak aldınız diyelim, şimdi sırada "Çam kozalağı pekmezi nasıl tüketilir" sorusuna yanıt bulmak var. Çam kozalağı pekmezi vücuda olan etkileri sebebiyle mutlaka ölçülü kullanılması gereken bir besin. Günde 1 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde tüketilmesi öneriliyor. Bu sebeple diğer tüm reçel ve pekmezlerden farklı olarak onu adeta bir şurup gibi kullanabilir, doktorunuzun da onayını aldıktan sonra 1 tatlı kaşığını geçmeyecek miktarda pekmezi sabah aç karnına doğrudan tüketebilirsiniz. Az miktarda kullanılması gerektiğinden tatlılarda ya da kahvaltı sofrasında klasik bir pekmez gibi tüketmeyin, doz aşımı olmasın, aman diyelim.

ÇAM KOZALAĞI PEKMEZİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Çam kozalağı pekmezinin faydalarını ve nasıl tüketilebileceğini öğrendik ama daha bitmedi. Onu kullanmaya karar vermeden önce mutlaka bilmeniz gereken bir konu daha var: Çam kozalağı pekmezinin zararları ve olası yan etkileri! Yukarıda da gördüğünüz gibi vücut üzerinde birçok etkisi bulunan çam kozalağı pekmezi tabii ki yanlış ya da ölçüsüz tüketildiğinde birçok yan etkiye de sebep olabiliyor. O yüzden çam kozalağı pekmezini kullanmaya başlamadan önce şu adımlara mutlaka dikkat etmek gerekiyor:

Çam kozalağı pekmezi asla aşırı tüketilmemeli.

Aşırı tüketilmesi durumunda mide ağrısı, bulantı, kusma, kramp gibi birçok sindirim sorununa sebep olabileceği gibi daha ciddi rahatsızlıklara da neden olabilir.

Kronik ve ciddi bir hastalığı olanlar, düzenli olarak ilaç kullananlar, özel bir perhiz uygulaması gerekenler, alerjik bir bünyesi olanlar çam kozalağı pekmezini tüketmemeli, doktorlarının önerileri dışına çıkmamalı.

Aynı şekilde hamilelik ve emzirme dönemlerindeki kadınların da çam kozalağı pekmezinin tüketmesi önerilmez.

Çam kozalağı pekmezi günde 1 tatlı kaşığından fazla tüketilmemeli.

Kullanılacak çam kozalağı pekmezinin güvenilir yerlerden temin edilmediğinden emin olunmalı, yanlış şekilde hazırlanmış çam kozalağı pekmezi asla tüketilmemeli.

Son olarak, çam kozalağı pekmezini ilk kez tüketmeye karar veren herkes öncesinde mutlaka doktoruna danışmalı ve doktorlarının onaylarını almadıkları sürece bu pekmezi tüketmemeli. Aman diyelim, sağlık bu, ihmale gelmez.