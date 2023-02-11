Depremzedelere gıda yardımı götürürken kazaya karıştı: 4 yaralı

İHA'nın haberine göre, Hatay’a gıda yardımı götüren kamyon ile panelvan Adana’da otoyolda çarpıştı. Kazada, kamyon şarampolden 50 metre aşağı yuvarlanırken, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hatay’a gıda yardımı götüren Kadir Uçur idaresindeki 34 FOA 911 plakalı kamyona, Bedirhan Bodur kullandığı 34 KS 4957 plakalı panelvan ile arkaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, kamyon şarampolden 50 metre aşağı yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri panelvandan ve kamyondan çıkarılan toplam 4 yaralıyı şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle otoyolda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.