13. günde mucize kurtuluş. 3 kişi sağ kurtarıldı

Depremin 13. gününde bir mucize kurtuluş daha gerçekleşti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

EN SON 278. SAATTE ÇIKARILMIŞTI

Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde binanın enkazından 45 yaşlarında bir kişi, depremin 278. saatinde sağ çıkarıldı.

Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

PAK, AFAD ve CEKUT ve İstanbul İtfaiyesi'nin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaşıldı.