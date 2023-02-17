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  • Depremden tam 261 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldılar. Antakya'da peş peşe 2 mucize

Depremden tam 261 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldılar. Antakya'da peş peşe 2 mucize

Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 03:00
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Antakya'da peş peşe 2 mucize. Depremden tam 261 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldılar

Depremden tam 261 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldılar. Antakya'da peş peşe 2 mucize
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11. gününde sevinç gözyaşlarına boğan bir haber geldi.

AA’nın aktardığına göre; Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazında çalışma yürüten ekipler, iki kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı yoğun çalışmanın ardından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı'ya ulaşıldı.

Ekipler, Şakiroğlu ile Avcı'yı enkazdan depremin 261. saatinde sağ çıkardı.

Şakiroğlu ve Avcı hastaneye kaldırıldı.

260'INCI SAATTE HATAY'DAN DA MUCİZE GELDİ

Öte yandan Antakya’da 12 yaşındaki çocuk da bir binanın enkazından depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.

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