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Depremin 10. gününde bir mucize daha

Kahramanmaraş’ta Kalkan Apartmanının enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depremin 10. gününde 227. saatte sağ olarak çıkarıldı.

Galeri Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 14:48
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Depremin 10. gününde bir mucize daha

1- Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi verilere göre can kaybı sayısı 35 bin 418'e yükseldi. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 10 gün sonra enkaz altından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

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2- Kahramanmaraş’ta Kalkan Apartmanının enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depremin 10. gününde 227. saatte sağ olarak çıkarıldı.

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Depremin 10. gününde bir mucize daha

3- Kekeç, uzun uğraşlar sonucunda enkazın altından çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Depremin 10. gününde bir mucize daha

4- Öte yandan, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bugün enkazda çalışma yapan ekipler, Melike İmamoğlu'nun da yaşadığını belirledi.

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Depremin 10. gününde bir mucize daha

5- Kadının yerini tespit eden kurtarma ekipleri, zorlu bir çalışma sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nu enkazdan çıkarmıştı.

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Depremin 10. gününde bir mucize daha

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Depremin 10. gününde bir mucize daha

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Depremin 10. gününde bir mucize daha

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Depremin 10. gününde bir mucize daha

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Depremin 10. gününde bir mucize daha

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Depremin 10. gününde bir mucize daha

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Depremin 10. gününde bir mucize daha

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