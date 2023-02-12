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Hatasporlu Atsu için madenciler devrede. Enkaz altındaki futbolcuya ulaşılmak üzere

Arama kurtarmada görev yapan madenciler Hatayspor'lu Atsu'yu kurtarmak için enkazdaki çalışmalarını sürdürüyor. Atsu’nun menajerleri ve Taner Savut’un arkadaşları de Rönesans Rezidans’a ulaştı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 17:11
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Enkaz altındaki Atsu'ya ulaşılmak üzere

Hatasporlu Atsu için madenciler devrede. Enkaz altındaki futbolcuya ulaşılmak üzere
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketinin etkili olduğu illerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut’un yaşadıkları Rönesans Rezidans, deprem sonrası yıkıldı. Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun kardeşi Isaac Twasam ve menajerleri Murat Uzunmehmet ile Nana Sechre, rezidansın önünde gelecek mutlu haberi bekliyor.
Christian Atsu’nun depremde binanın yıkıldığı anda dokuzuncu katta olduğu tespit edildi. Şu an sekizinci kat bloğundan dokuzuncu kata ulaşmak için madenciler yol açıyor.
GANA'YA ÇAĞRI YAPMIŞLARDI
İnsan hakları ve yardım kuruluşu olarak ülkede hizmet veren Crime Check Foundation, Gana hükümetine bir çağrıda bulunarak, milli futbolcunun Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına hükümetin katılmasını talep etti.

Afrika ülkesinden basın mensupları ve futbolcunun bazı yakınlarının da Hatay’a gelme hazırlıkları içerisinde oldukları öğrenildi.


 

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