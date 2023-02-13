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Hatay’da enkaz altından çıkan vatandaş Kütahya’da yangında hayatını kaybetti   

Hatay'da yıkılan evinin enkazından sağ çıkan, Kütahya'daki kızının yanına gelen Necip Çakmak, apartmanda çıkan yangın sonucu zehirlenerek hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:42
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Hatay’da enkaz altından çıktı Kütahya’da hayatını kaybetti   

Hatay’da enkaz altından çıkan vatandaş Kütahya’da yangında hayatını kaybetti   
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Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde Hatay’daki yıkılan evinin enkazından kendi imkanlarıyla çıkan ve Kütahya’da yaşayan polis memuru kızının yanına gelen Necip Çakmak, apartmanda çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Çakmak, dünürünün ikamet ettği Eskişehir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

Edinilen bilgilere göre, Kütahya’da bulunan Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerindeki 6 katlı bir apartmanın kâğıt deposu olarak kullanılan bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu apartmanda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı. Apartmanı saran yoğun dumandan dolayı 3’üncü katta bulunan dairede mahsur kalan 63 yaşındaki Necip Çakmak ve oğlu Besim Çakmak, uzun uğraşlar sonucu baygın halde çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan baba oğuldan Necip Çakmak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

HATAY'DA ENKAZ ALTINDAN ÇIKTI

Kütahya’da meydana gelen yangında yoğun dumandan etkilenerek karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı olarak hayatını kaybeden Necip Çakmak’ın Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Hatay’da yaşadığı evinin yıkıldığı öğrenildi. Yıkılan evinin enkazından kendi imkânlarıyla çıkan Çakmak’ın, 2 gün önce Kütahya’da yaşayan ve polis memuru olan kızının yanına geldiği öğrenildi. 

ESKİŞEHİR'DE DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Necip Çakmak’ın cenazesi, defnedilmek üzere dünürü Ramazan Ağır’ın yaşadığı Eskişehir’e getirildi. Kırmızıtoprak Mahallesi’nde bulunan Alem Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çakmak, Asri Mezarlığı’na defnedildi. Ağır yaralı oğlu Besim Çakmak’ın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)     

                             

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