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Depremden sonra şimdi de bu! Güneş'te patlama. G1 sınıfı jeomanyetik fırtınanın Dünya'ya ulaşacağı tarih belli oldu

Güneş'te meydana gelen patlamanın oluşturduğu jeomanyetik fırtına Dünya'yı etkisi altına alabileceği açıklandı. Ünlü astrolog Öner Şener konuyla ilgili "G1 sınıfı jeomanyetik fırtınalar 14-15 Şubat'ta Dünya manyetik alanını etkileyebilir. Yer hareketlerini tetikleyebilir" dedi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:33
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Güneş'teki jeomanyetik fırtına Dünya'yı etkileyebilir: Yer hareketlerini etkileyebilir

Depremden sonra şimdi de bu! Güneş'te patlama. G1 sınıfı jeomanyetik fırtınanın Dünya'ya ulaşacağı tarih belli oldu
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Manyetik fırtınanın önce Venüs'ü ardından da bugün veya yarın saniyede 415-615 kilometre hızla Dünya'yı etkileyebileceği duyurulan açıklamada, fırtınanın "etkisinin çok tehlikeli olmasının muhtemel görülmediği" kaydedildi.

DÜNYANIN MANYETİK ALANINI ETKİLEYEBİLİR

Açıklamada, fırtınanın dünyanın manyetik alanını etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Hint basını, güneş fırtınasının, jeomanyetik aktiviteye neden olacağını bunun da genellikle kuzey ülkelerinde görülen, kuzey ışıkları olarak adlandırılan gökyüzünde oluşan renkli ışık oyunlarının kutupların ilerisindeki bölgelerde de görülmesine yol açabileceğini duyurdu.

GÜNEŞ FIRTINASI VE ETKİLERİ

Güneş patlamaları sonucu Güneş'in "korona" adı verilen üst tabakasından uzaya yayılan elektron ve protonlardan oluşan, plazma halindeki yüklü parçacıkların oluşturduğu güneş rüzgarlarının Dünya'nın manyetik alanına etki etmesi olayına güneş fırtınası adı veriliyor.

Dünya tarihinde kaydedilen en şiddetli güneş fırtınası 1859 yılında meydana gelmişti. Carrington Olayı olarak da bilinen bu güneş fırtınası sonucu normalde kutuplara yakın bölgelerde gözlemlenen kuzey ışıkları ekvatora kadar ilerlemişti.

Fırtına sonucunda, Dünya'nın elektromanyetik alanına bağlı olarak çalışan cihazlar da dahil olmak üzere, tüm dünyada elektromanyetik aksaklıklara yol açmıştı.

YER HAREKETLERİNİ TETİKLEYEBİLİR

Ünlü astrolog Öner Döşer jeomanyetik fırtına ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“JEOMANYETİK FIRTINA: Güneş lekesi çok yüksek: 197. 11 Şubat’ta radyo kesintilerine sebep olan X1.1 patlamasının yarattığı G1 sınıfı jeomanyetik fırtınalar 14-15 Şubat'ta Dünya manyetik alanını etkileyebilir. Yer hareketlerini tetikleyebilir.”

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