İskan Bakanlığı'nın 1969 yılında yapıp verdiği 408 evde çatlak bile olmamış. Özgür Altuncu Hatay sokaklarını anlattı

Gazeteci Özgür Hasan Altuncu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği Hatay'la ilgili duygu dolu paylaşımlarda bulundu.

TRABZON'DAN HATAY'A UZANAN YOL

Aslen Trabzonlu olan gazeteci Altuncu, sosyal medya hesabından çocukluk ve gençlik günlerinin geçtiği Hatay'a dair paylaşımlarda bulunarak, yaşanan depremlerde büyük yıkım yaşayan kenti takipçilerine başka bir gözle hatırlattı.

Altuncu'nun yolunun Hatay'a düşmesinin hikayesi ise oldukça ilgi çekici.

Trabzon'da yaşanan heyelan felaketi sonrası göç etmek zorunda kalan Altuncu'nun dedesi ve dayısına devlet üç farklı şehir ihtimali sunuyor: Hatay, Van, Gökçeada.

Altuncu'nun ailesi ise Hatay'ı tercih ediyor ve Altuncu'nun yolu trajik bir şekilde Hatay'la kesişiyor. Çocukluğu ve gençliğinin geçtiği Hatay'da hayat arkadaşıyla da tanışıyor.

Attığı tweetlerin ardından Yeniçağ'a konuşan Altuncu'nun ise paylaştığı bir detay oldukça dikkat çekti.

1969 YILINDA YAPILAN BİNALARDA ÇATLAK BİLE YOK

Dönemin İskan Bakanlığı tarafından Trabzon'dan Hatay'a göçen heyelanzedeler için 1969 yılında yapılan 408 Evler adlı konutların(Mahallenin) hiçbirinde tek bir çatlak bile olmamış.

Hatay'daki bu bölge için Trabzon evleri, Karadeniz evleri gibi adlandırmalar da kullanılıyor.

Lüks konut diyerek satılan birkaç yıllık binaların yüzlerce vatandaşımıza mezar olduğu depremde 1969 yılında doğrudan devletin eliyle yapılan binaların sapa sağlam kalması da devletin yaptığı binaların kalitesinin önemli bir göstergesi oldu.