Hatay'da son durum: Sokaklarda cesetler, enkazlardan yardım çığlıkları

Neredeyse tüm binaların yıkıldığı Hatay'da çoğu vatandaş sokakta kalırken, arama ekiplerinin eksikliği nedeniyle pek çok enkazda çalışma henüz başlamadı.

T24'ten Hazar Dost'un haberine göre; Sabahın ilk ışıklarıyla yakınları enkazda olan vatandaşlar, “Sesimi duyan var mı?” diyerek yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Özellikle Atatürk Caddesi üzerindeki pek çok enkazda insanların sesleri duyuldu.

Bölgede kaydedilen bir görüntüde sokağa bırakılmış bir ceset görüldü.

Ekiplerden müdahale edilmesini isteyen aileler, bir gündür hiç kimsenin yardım etmediğini, yakınlarının enkaz altında hayatını kaybettiğini söylüyor.

Havanın kararmasıyla ekipler Hatay’da yetişebildikleri enkazlara müdahale ederken, depremde hayatını kaybeden birçok vatandaşın cansız bedenleri de enkazdan çıkarıldı.

Arama ve kurtarma çalışmaları, çevre illerden gelen ekipler ve askeriyenin katılımıyla gün boyunca devam edecek.

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Hatay Dörtyol’da yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları, gece boyu sürdü.

Neredeyse tamamında elektriğin olmadığı İskenderun ilçesinde, vatandaşların sokaktaki bekleyişi gece de devam etti.

İskenderun Çarşı’da beş katlı bir binanın enkazından sekiz kişi sağ çıkarılırken, iki2 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

Birçok binanın ağır hasarlı olduğu kentte, hiçbir dükkanın açık olmadığı görüldü. Su gibi hayati ihtiyaçlar ise açık olan birkaç akaryakıt istasyonlarından karşılanıyor. Evlerine giremeyen vatandaşlar, belediyenin bazı sosyal tesisleri olmak üzere, kendi imkanlarıyla kurdukları alanlarda, bazı vatandaşlar da kendi araçlarında sabahlıyor. Akaryakıt istasyonlarında talep nedeniyle yakıt bulunamazken, ilerleyen günlerde bu durumun vatandaşlar için sorun olacağı öngörülüyor.

"DEVLET KURUMLARI YARDIMA GELMEDİ"

Su tesisatlarında patlama yaşanan İskenderun'un büyük bölümünde yoğun su birikintisi oluşurken; yaya olarak girilemeyen çoğu sokakta enkaz kaldırma çalışmaları, STK ve belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşlar, depremin üzerinden bir gün geçmesine rağmen herhangi bir devlet kurumunun yardıma gelmediğini aktardı.

İlçede, AFAD’a veya Kızılay’a ait herhangi bir yardım TIR'ı ya da eşya görülmedi. İlçedeki bir esnaf, “Çektiniz değil mi her şeyi? Nasıl yalnız bırakıldığımızı görsünler” diyerek, yaşadıkları durumdan şikayet etti.

İskenderun’da bir enkazda arama çalışmaları yapan ekipler, iki kişiye ulaştı. Ulaşılan kişilerin sağlık durumu hakkında ise bir bilgi alınamadı.