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İngiliz gazeteci canlı yayında bağırdı: O binada bağıran insanlar var

Deprem bölgesinden yayın yapan İngiliz gazeteci canlı yayında bağırdı. İngiliz gazeteci Alex Crawford yıkılan bir binayı göstererek “O binada bağıran insanlar var” dedi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 14:35
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İngiliz gazeteci: O binada bağıran insanlar var

İngiliz gazeteci canlı yayında bağırdı: O binada bağıran insanlar var
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Sky News muhabiri Alex Crawford, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Hatay, Gaziantep, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere pek çok ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’ye geldi. İlk olarak Adana’ya uçakla inenen Crawford, arabayla Hatay’a giderek haber nöbetine başladı. İngiliz basınında geniş yankı uyandıran deprem bölgesindeki canlı yayınlarında Crowford, depremin ağır bilançosunu gözler önüne serdi.

“BİZİ DUYUYORLAR”

İngiliz muhabir, kurtarma ekiplerinin enkazı kaldırmak için çıplak elleriyle çalıştığını söyledi. Depremin ardından bölgenin daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Crowford, “Arkamda sekiz katlı bir binanın enkazı var. Şu anda burada sadece birkaç gönüllü bulunuyor. Molozları kaldırmak için çıplak ellerini ve kazmaları kullanıyorlar. Onlara biz de yardım edeceğiz” dedi.

İngiliz muhabir, kurtarma ekiplerinin enkazı kaldırmak için çıplak elleriyle çalıştığını söyledi. Depremin ardından bölgenin daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Crowford, “Arkamda sekiz katlı bir binanın enkazı var. Şu anda burada sadece birkaç gönüllü bulunuyor. Molozları kaldırmak için çıplak ellerini ve kazmaları kullanıyorlar. Onlara biz de yardım edeceğiz” dedi.

Enkazın altında kalan kişilerin seslerini dışarıdan rahatlıkla duyabildiklerini ifade eden Crowford, “Küçük matkapları kullanmak için bize sessiz olmamızı söylüyorlar. Ara sıra yeniden molozları kaldırmayı bekliyorlar. O binada bağıran insanlar var. Bu sabah o binadan dört ceset çıktı. Şimdi aşağıda insanların seslerini duyduklarını söyleyerek bağırıyorlar. Biz de onları duyuyoruz” diye konuştu.

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Sağırlara bağırmayın
7.02.2023 14:45
duymazlar.  
 
Teist
7.02.2023 14:44
İngiltere' de belediye otobüslerinde bir dönem "There is probabably no god" yazıyordu.  
 
Ulvi
7.02.2023 14:40
İtibar audi A8 long arabaya binmekle olmuyor. Ülkenin itibarı bu haberde.  
 
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