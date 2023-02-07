Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?

Türkiye'nin, Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sallandı. Şu ana kadar belirlenen rakamlara göre 2921 vatandaşımız hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken oyuncu Uğur Aslan da ailesinin yarısının göçük altında kaldığını açıkladı.

"AİLEMİN YARIYA YAKINI GÖÇÜK ALTINDA"

Aslan "Ailemin yarıya yakını Hatay'da göçük altında. Diğer kalanların söylediği tek şey, bize kimse yardım etmiyor neden?" ifadelerini kullandı.