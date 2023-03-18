Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan depremde kaybettiği bütün yakınlarını sosyal medyadan paylaştı. Takipçileri hüzne boğuldu

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'da Eren Komiser karakterine hayat veren oyuncu Uğur Aslan, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler sonrasında memleketi Hatay'da birçok yakınını kaybetti. Son dönemde yapılan yardımların sosyal medya hesaplarında reklam malzemesi olarak kullanılmaya başlanmasına da tepki göstermişti.

Acılı oyuncu sosyal medya hesabından günler sonra paylaşımda bulundu. Aslan, hayatını kaybeden yakınlarının fotoğrafını paylaşarak, 'Çok zor çok' ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımı sevenlerini hüzne boğdu.

Ünlü oyuncu deprem felaketinde desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti: İlk günden bugüne, memleketime desteğe gelen, emeğini yüreğini bize şefkatle açan her kimse ellerinden ayaklarından öpüyorum.