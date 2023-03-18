18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan depremde kaybettiği bütün yakınlarını sosyal medyadan paylaştı. Takipçileri hüzne b

Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan depremde kaybettiği bütün yakınlarını sosyal medyadan paylaştı. Takipçileri hüzne boğuldu

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'da Eren Komiser karakterine hayat veren oyuncu Uğur Aslan, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler sonrasında memleketi Hatay'da birçok yakınını kaybetti. Günler sonra kaybettiği yakınlarının fotoğraflarını paylaşan Aslan herkesi hüzne boğdu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 16:37
Takip Et

Takipçileri hüzne boğuldu. Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan depremde kaybettiği bütün yakınlarını sosyal medyadan paylaştı.

Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan depremde kaybettiği bütün yakınlarını sosyal medyadan paylaştı. Takipçileri hüzne boğuldu
+
Aa
-

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'da Eren Komiser karakterine hayat veren oyuncu Uğur Aslan, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler sonrasında memleketi Hatay'da birçok yakınını kaybetti.  Son dönemde yapılan yardımların sosyal medya hesaplarında reklam malzemesi olarak kullanılmaya başlanmasına da tepki göstermişti. 

Acılı oyuncu sosyal medya hesabından günler sonra paylaşımda bulundu. Aslan, hayatını kaybeden yakınlarının fotoğrafını paylaşarak, 'Çok zor çok' ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımı sevenlerini hüzne boğdu. 

Ünlü oyuncu deprem felaketinde desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti: İlk günden bugüne, memleketime desteğe gelen, emeğini yüreğini bize şefkatle açan her kimse ellerinden ayaklarından öpüyorum. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
1
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
2
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
3
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
4
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
5
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
6
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
7
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Recep Uçar'dan flaş açıklama
﻿Recep Uçar'dan flaş açıklama
﻿Recep Uçar'dan flaş açıklama
﻿Yıldız oyuncu kalp sorunları yüzünden futbolu bırakıyor
﻿Yıldız oyuncu kalp sorunları yüzünden futbolu bırakıyor
﻿Yıldız oyuncu kalp sorunları yüzünden futbolu bırakıyor
﻿Deprem anı polis telsizi görüşmelerine böyle yansıdı. İşte o konuşmalar
﻿Deprem anı polis telsizi görüşmelerine böyle yansıdı. İşte o konuşmalar
﻿Deprem anı polis telsizi görüşmelerine böyle yansıdı. İşte o konuşmalar
﻿Tebbet suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Tebbet suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Tebbet suresinin Türkçe anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.