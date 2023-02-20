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Hatay'daki depremler Suriye'de de hissedildi

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin çeşitli bölgelerinde de hissedildi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 21:00
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Hatay'daki depremler Suriye'de de hissedildi

Hatay'daki depremler Suriye'de de hissedildi
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Sahadaki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, Suriye'de, Hatay merkezli depremlerin ardından halk sokaklara döküldü.

SURİYE'DE DE BİNALAR YIKILDI

Depremler, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi.

Bazı binaların yıkıldığı ifade edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.04'te Defne ilçesinde 6,4, saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (AA)

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