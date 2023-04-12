Enkaz kaldırıldıktan sonra Hatay. On binlerce hayat yok oldu

Editör: Bengü Zorlu

Depremde ağır hasar alan veya yıkılan binalar ekiplerce kaldırıldıktan sonra ortaya bomboş arazi görüntüleri çıktı. Devasa meydanları görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

GÜNLERCE KİMSE GİTMEDİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay olmasına rağmen günlerce bölgeye hiçbir ekip veya görevli gitmemişti. İnsanlar enkaz altından cep telefonları aracılığı ile sosyal medya üzerinden yardım çığlıkları atmıştı. Telefonlarına ulaşamayanlar da seslerini duyurma imkanı yakalayamadı ve çaresizce birilerinin gelmesini bekledi.

HAYALET ŞEHRE DÖNÜŞTÜ

AFAD koordinesinde enkaz kaldırma çalışması yapılan Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı. Binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan felaketin ardından 2 ay öncesine kadar akan bir hayatın olduğu kentin şimdi ise adeta hayalet şehre dönüşmesi yürekleri burktu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'dan enkaz kaldırma sonucu toz bulutlarının yükselmesi dikkat çekti. Drone kamarası ile görüntülenen kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.