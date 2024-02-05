Hatay'ın deprem öncesi ve sonrası hali. İzleyince kahrolacaksınız

Türkiye, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. Depremler, Hatay başta olmak üzere 11 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Depremin birinci yıl dönümünde, Antakya’nın deprem öncesi ve sonrası görüntüleri, yaşanan felaketin ve acının boyutunu gözler önüne serdi.

Depremin birinci yıl dönümünde, Antakya’nın deprem öncesi ve sonrası görüntüleri, felaketin ve acının büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Deprem öncesi, ağaçlarla süslü Asi Nehri kenarında, tarihi eserlerin ve modern binaların bulunduğu canlı bir şehir görülüyor.

Deprem sonrası ise, enkazların, çatlakların ve yıkıntıların hakim olduğu bir manzara ortaya çıkıyor. Şehrin işlek caddeleri, deprem öncesi ve sonrasında havadan çekilen görüntülerle karşılaştırıldığında, yıkımın ne kadar büyük olduğu anlaşılıyor.

Depremden etkilenen illerden biri olan Hatay’ın, deprem öncesi ve sonrası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Uğur Dündar, “Hatay’ın büyük deprem öncesi ve sonrasında aynı açıdan çekilen görüntüleri felâketin ve acının büyüklüğünü gözler önüne seriyor…” ifadelerini kullandı.

DEPREM FELAKETİNİN BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜ

Ancak 6 Şubat 2023’te, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde saat 04.17’de 7.7, saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu depremler, Hatay’ın yanı sıra Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ’ı da vurdu. Bu depremler, Türkiye tarihinin en büyük doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Depremler sonucunda, 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede ağır hasara yol açtı. 38 bin 901 bina tamamen yıkıldı, binlerce bina da ağır hasar gördü.

Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi. 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgeye geldi. Türkiye genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. Deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.