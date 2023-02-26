Antakya ve çevresinde yayılan ışık miktarını NASA uydusu görüntüledi: İşte depremin boyutu

NASA 'asrın felaketi' olarak yorumlanan iki büyük depremin görüntülerini paylaştı.

Özel görüntüleme sistemi olan Görünen Kızılötesi Görüntüleme Radyometre Sistemi ile bölgede elektrik kesintisi yaşanan bölgelerin görüntüleri yayınlandı.

Yayınlanan haritalarda Antakya şehir merkezi ve çevresinde yayılan ışık miktarı gösterildi.

Soldaki fotoğraf 4 Şubat 2023'teki alanı gösteriyor; sağdaki harita ise aynı bölgeyi 8 Şubat'ta gösteriyor.

Black Marble HD ile çekilen görüntülerde Antakya'nın büyük bir kesiminin karanlığa büründüğü görünürken Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın da karanlıkta kaldığı belirtildi.

NASA, bulut, hava kirliliği, kar ve benzeri durumların uydu görüntülerini etkileyebileceğini belirtirken bunların analiz edilmesinin de kritik bir öneme sahip olduğunu duyurdu.

Kurumun paylaştığı hasar gören bölgelere ait görsel ve bilgi notunda, "Ön hasar haritası Kahramanmaraş, Türkoğlu ve Nurdağı'ndaki bölgeleri göstermektedir. Koyu kırmızı noktalarla işaret edilen kısımlar binalardaki ve altyapıdaki olası şiddetli hasarı ya da bölgenin doğal görüntüsündeki olası değişiklikleri gösterirken, turuncu ve sarı ile işaretlenen kısımlar daha az ve kısmen hasar gören yerleri göstermektedir. Her nokta yaklaşık olarak 30 metre çapındadır." ifadeleri kullanılmıştı.