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Yılbaşında Antakya Çarşısı deprem sonrası Antakya çarşısı. Ah Antakya ah

Antakya çarşısının deprem öncesi ve deprem sonrası paylaşılan görüntüsü "Ah Antakya ah..." dedirtti.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 12:04
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Yılbaşında Antakya Çarşısı depremden sonra Antakya çarşısı

Yılbaşında Antakya Çarşısı deprem sonrası Antakya çarşısı. Ah Antakya ah
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Instagram’da video içeriği üreticisi Alper Şener’in, depremde yıkılan Hatay’ın Antakya ilçesindeki çarşısının deprem öncesi ve deprem sonrası videosunu paylaştı.

Deprem öncesi paylaşılan görüntülerin yılbaşı zamanına ait olduğu görülüyor. Görüntülerdeki sokakta yer alan “Merry Christmas” (Mutlu Noller) tabelası Hatay’ın kozmopolit kimliğini yansıtması açısından ise dikkat çekiyor.

“SEN ATA’MIZIN ŞAHSİ MESELESİSİN, BEKLE BİZİ”
Paylaşımı yapan Şener, “Çektiğim videoların bu kadar acı vereceğini bilemezdim. Işıl ışıl sokakların artık yok. Seni çok özleyeceğiz canım Antakya. Sen Ata'mızın şahsi meselesisin seni yeniden ayağa kaldıracağız. Bekle bizi...” notunu düştü.


 

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