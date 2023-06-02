Şanlıurfa’da vatandaşlara çamaşır sulu tavuk yediren Suriyelinin Türkçe bilmediği ortaya çıktı

Şanlıurfa’da bozuk tavukların kokusu ortaya çıkmasın diye çamaşır suyuna yatıran Suriyeli işletmecinin ifade verirken Türkçe bilmediği ortaya çıktı.

Şanlıurfa’da vatandaşlara çamaşır sulu tavuk yediren Suriyelinin Türkçe bilmediği ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yer alan Alzein isimli Suriyelilerin işlettiği tavuk restoranının adı büyük bir skandala karışmıştı.

Restoranda, bozulan tavuk etleri çamaşır suyuna yatırılarak kötü kokmasının önüne geçilerek müşterilere servis edildiği ortaya çıktı.

Zabıta ekiplerinin olayı tespiti üzerine işletmeye para cezası uygulanmış ve yaklaşık 5 bin kilogramlık tavuk etleri imha edilmişti.

Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise işletmecinin Türkçe dahi bilmediği ortaya çıktı. İfade veren işletmecinin tercümanlığını yine aynı işletmede yer alan bir çalışanı yaptı. O anlar kameralara yansıdı.

sanliurfa-da-vatandaslara-camasir-sulu-tavuk-eti-yediren-isletmecinin-turkce-dahi-bilmedigi-ortaya-cikti-6322.jpg

İlgili Haberler
Hataylı esnafın yüreğinizi burkacak isyanı ‘Suriyeliler, 'Atatürk'ün bizden aldığı Hatay'ı geri aldık.' diyorlar’
Taliban'dan kaçan Afgan askeri Kılıçdaroğlu geliyor diyen kadına skandal sözler: Bu gece yanına geliyorum
Suriyelilerin bay bay Kemal kutlamaları devam etti. Çocuklarınızın torunlarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız
Şanlıurfalılara çürümüş tavuk yediren lokantacı Suriyeli çıktı. Çamaşır suyunda beyazlatıp beyazlatıp yedirmişler
Öne Çıkanlar
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
Son Haberler
Gram altında tarihi rekor. Piyasaları salladı Ekonomi
Gram altında tarihi rekor. Piyasaları salladı
Dünya Kupası'nda büyük heyecan. Genç yetenekler Arjantin'de sahnede Spor
Dünya Kupası'nda büyük heyecan. Genç yetenekler Arjantin'de sahnede
Defne bitkisi diş ağrılarını böyle kesiyor Şifalı Bitkiler
Defne bitkisi diş ağrılarını böyle kesiyor
TFF başkanlığına iki sürpriz aday ortaya çıktı Spor
TFF başkanlığına iki sürpriz aday ortaya çıktı
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı Ekonomi
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Telefon alacaklar dikkat. Google Pixel 8’in özellikleri sızdırıldı Teknoloji - Otomotiv
Telefon alacaklar dikkat. Google Pixel 8’in özellikleri sızdırıldı
Defne bitkisi mesane hastalıklarına iyileştiriyor Şifalı Bitkiler
Defne bitkisi mesane hastalıklarına iyileştiriyor