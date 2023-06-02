Şanlıurfa’da vatandaşlara çamaşır sulu tavuk yediren Suriyelinin Türkçe bilmediği ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yer alan Alzein isimli Suriyelilerin işlettiği tavuk restoranının adı büyük bir skandala karışmıştı.

Restoranda, bozulan tavuk etleri çamaşır suyuna yatırılarak kötü kokmasının önüne geçilerek müşterilere servis edildiği ortaya çıktı.

Zabıta ekiplerinin olayı tespiti üzerine işletmeye para cezası uygulanmış ve yaklaşık 5 bin kilogramlık tavuk etleri imha edilmişti.

Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise işletmecinin Türkçe dahi bilmediği ortaya çıktı. İfade veren işletmecinin tercümanlığını yine aynı işletmede yer alan bir çalışanı yaptı. O anlar kameralara yansıdı.