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Havalimanında hareketli anlar: Sarılı halde yakalandılar

İstanbul Havalimanı'nda, İran'dan gelen iki kadın yolcuyu takibe alan polis ekipleri kadınların üzerine sarılı yaklaşık 7 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 16:46
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Havalimanında hareketli anlar

Havalimanında hareketli anlar: Sarılı halde yakalandılar
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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta yaptığı yolcu analizi ve terminal içi denetimlerde Tahran'dan İstanbul'a gelen üç yolcudan şüphelendi.

Polis ekipleri, bunun üzerine şüphelileri yakın takibi aldı. Güvenlik kamera görüntülerinden havalimanına girişleri takip edilen İran uyruklu R.M., S.K. ve S.M., gümrüklü alan çıkışı İstanbul Havalimanı Geliş katında polis tarafından durduruldu.

Yolcuların pasaport kontrollerinin ardından valizleri ve üst araması yapıldı. Yapılan üst aramasında İran uyruklu kadın yolcu S.K'nın üzerine sarılı 4 paket halinde 3 kilogram 365 gram, diğer kadın yolcu S.N.'nin üzerinden ise yine 4 paket halinde 3 kilogram 360 gram metamfetamin ele geçirildi. 

ÜÇ KİŞİYİ TUTUKLADILAR

Üzerinde uyuşturucu madde yakalanan iki kadın ve yanlarında bulunan bir erkek yolcu polis tarafından gözaltına alındı. Burada ifadeleri alınan iki kadın yolcu uyuşturucu maddeleri Tahran'dan beraber geldikleri R.M.'den aldıklarını itiraf ettiler.

İfadeleri tamamlanan ve savcılığa sevk edilen üç İran uyruklu yolcu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi.(AA)

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