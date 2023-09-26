Ayasofya'nın bir kapısı daha kırıldı. Kıran kişinin savunması pes dedirtti

Ayasofya’nın bir kapısının daha kırıldığı ortaya çıktı. Kapıyı kıran kişinin savunması ise pes dedirtti.

Ayasofya'nın bir kapısı daha kırıldı. Kıran kişinin savunması pes dedirtti

İbadete açılmasından bu yana artan ziyaretçi sayısı ve buna bağlı tahribat haberleriyle gündeme gelen Ayasofya'da yeni bir hasar ortaya çıktı.

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" ismi verilerek 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan yapının başta ana kapısı olmak üzere birçok yerine zarar verildi. Son olarak bir başka kapısının daha kırıldığı ortaya çıktı.

Gazete Duvar’dan alınan habere göre, davaya konu olan olay bugün İstanbul 12’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra Ayasofya Camii Sorumlu Müdürü Tuncay Ramazan, kameralarda inceleme yaptıklarını, kapıyı kıranın Atif Kasar olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Kasar hakkında kurum adına şikayetçi olundu.

‘DEVRİYE ATARKEN KAPININ KIRIK OLDUĞUNU FARK ETTİM’

Kapının kırıldığı gece nöbet tutan güvenlik görevlisi Turgay Benek, mahkemede tanık olarak dinlendi. Benek, şunları söyledi: “O gün çalışıyordum. Sabaha karşı devriye atarken kapının kırık olduğunu fark ettim. Kameradaki arkadaşlara durumu bildirdim. Sabah namazında 05.29’dan sonra yasak kapıya geçip, kapıyı kırdı. Kırdıktan sonra yukarıya çıktı. Üst katlarda biraz gezindi. Köşede biraz yattı. Sabah 08.00’da çıkıp gitti.”

‘SADECE İTTİRDİM’

Kapıyı kırdığı öne sürülen Atif Kasar hakkında, “Kamu malına zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçlamalarıyla dava açıldı. Sanık Kasar ise kapının kırılmasına ilişkin, “Kırmadım. Sadece ittirdim. Zincirler vardı. O kapı insan gücüyle kırılacak bir kapı değil” şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme, kırılan kapının bir kültür varlığı olup olmadığının araştırılması ve maliyetinin tespit edilmesi için bilirkişi araştırmasına karar verdi.

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