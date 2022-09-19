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  • Hayat Bilgisi ile tanınan Aslı Enver'in ilk projesi meğer garip bir TRT sitcomuymuş! Kimse bilmiyor

Hayat Bilgisi ile tanınan Aslı Enver'in ilk projesi meğer garip bir TRT sitcomuymuş! Kimse bilmiyor

Hepimiz onu Hayat Bilgisi ile tanısak da aslında Aslı Enver çok daha önce TRT'de yayınlanan bir sitcomda yer almış! Hem güzelliği hem başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan yüzü Aslı Enver'in kariyer öyküsüne çok şaşıracaksınız. İşte Aslı Enver'in rol aldığı o yapımlar...

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 10:41
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Hayat Bilgisi ile tanınan Aslı Enver'in ilk projesi meğer garip bir TRT sitcomuymuş! Kimse bilmiyor

Hayat Bilgisi ile tanınan Aslı Enver'in ilk projesi meğer garip bir TRT sitcomuymuş! Kimse bilmiyor
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Televizyonların aranan yıldızı Aslı Enver, sadece oyunculuğu ile değil, özel hayatıyla da magazin dünyasının en çok merak edilen isimlerinden biri. Birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncunun ilk yaptığı işin TRT'de yayınlanan bir sitcom olduğunu biliyor muydunuz? Herkesi şaşırtan detaylar için yazımızı okumaya devam edin!

ASLI ENVER OYUNCULUĞA UZAY SİTCOMU İLE ADIM ATAR

Kıbrıs Türkü baba ile Londra'ya eğitim için giden Türk bir annenin çocuğu olarak Londra'da dünyaya gelen Aslı Enver, 12 yaşına kadar Londra'da yaşar. Ardından Türkiye'ye gelen Enver, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatroya adım atar. İlk ekran deneyimini ise 18 yaşındayken TRT'nin pek bilinmeyen dizisi Uzay Sitcomu ile yapar. Uzayda yol alan gemi mürettebatının garip davranışlarını konu alan dizide Enver, Duygu isimli karakteri canlandır. Ancak asıl patlamasını Hayat Bilgisi dizisiyle yapar. Burada sessiz sakin bir öğrenci olan Hazal Gürpınar karakterini canlandırır. Rıdvan Kanat Lisesine sonradan nakil olarak gelen zengin bir ailenin kızı Hazal Gürpınar, okulun ilgi odağı olur. Sonraki bölümlerde ise Kerem'in kalbini çalar. Aslı Enver, Hazal karakterini canlandırırken gösterdiği oyunculuk performansı ile hem izleyicilerin gönlünde de taht kurar hem yapımcıların radarına girer.

Hayat Bilgisi, Aslı Enver'e Kavak Yelleri dizisinin kapılarını açar. Bu dizide ise asi bir genç olan Mine Ergin karakterine hayat verir güzel oyuncu. Başrollerini Pelin Karahan, İbrahim Kendirci ve Dağhan Külegeç'in paylaştığı gençlik dizisi Kavak Yelleri, beş sezon sürer. Aslı Enver toplamda tiyatro, reklam filmi, dizi ve sinema filmi olmak üzere toplam 25 projeye imza atar. Enver'in başrol oynayacağı ve önümüzdeki dönemde Disney+ ekranlarında sevenleriyle buluşacak "Arayış" dizisi ise merakla bekleniyor. Biz de güzel oyuncuya başarılarının devamını diliyor, birçok başarılı projeye imza atmasını temenni ediyoruz.

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