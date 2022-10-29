29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu

İki yeni proje ile ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Aslı Enver, yeni aşkı iş insanı Berkin Gökbudak hakkında ilk kez konuştu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 12:26
Takip Et

Aslı Enver'den özel hayat açıklaması: İlişkim süper gidiyor

Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu
+
Aa
-

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Murat Boz, Kerem Tunçeri ve Önder Öztarhan'ın ardından iş insanı  Berkin Gökbudak ile yeni bir aşka yelken açtı. 

Çiftin yaz başından bu yana görüştükleri öğrenildi.

"İYİ GİDİYOR, SÜPER"

Önceki gün Levent’te görüntülenen oyuncu, “Berkin Bey’le ilişkiniz devam ediyor mu?” sorusuna “Evet evet. İyi gidiyor, süper” yanıtını verdi.

İKİ FARKLI PROJEYLE DÖNÜYOR

Bir süredir ekranlardan uzak olan Enver, sorular üzerine iki farklı projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
1
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
2
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
4
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
5
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
6
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
7
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni havalimanı tepkisi: İhanetlerin en büyüğüdür
﻿Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni havalimanı tepkisi: İhanetlerin en büyüğüdür
﻿Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni havalimanı tepkisi: İhanetlerin en büyüğüdür
﻿26 yıllık sır perdesi çözüldü! Titanik'ten gelen 'gizemli sinyalin' kaynağı
﻿26 yıllık sır perdesi çözüldü! Titanik'ten gelen 'gizemli sinyalin' kaynağı
﻿26 yıllık sır perdesi çözüldü! Titanik'ten gelen 'gizemli sinyalin' kaynağı
﻿AKM'de Cumhuriyet coşkusu
﻿AKM'de Cumhuriyet coşkusu
﻿AKM'de Cumhuriyet coşkusu
﻿Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.