Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Murat Boz, Kerem Tunçeri ve Önder Öztarhan'ın ardından iş insanı Berkin Gökbudak ile yeni bir aşka yelken açtı.

Çiftin yaz başından bu yana görüştükleri öğrenildi.

"İYİ GİDİYOR, SÜPER"

Önceki gün Levent’te görüntülenen oyuncu, “Berkin Bey’le ilişkiniz devam ediyor mu?” sorusuna “Evet evet. İyi gidiyor, süper” yanıtını verdi.

İKİ FARKLI PROJEYLE DÖNÜYOR

Bir süredir ekranlardan uzak olan Enver, sorular üzerine iki farklı projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı.