Aslı Enver sessiz sedasız evlenmişti. Hamile olduğunu öğrenince diziden ayrıldı 

Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçen hafta iş insanı Berkin Gökbudak ile dünya evine girmişti.

Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'le ilgili sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aslı Enver marka ve yetenek yüzü olduğu Disney Plus için çekilen “Arayış” projesinin ardından FOX’un “Benim Adım Farah” dizisinde rol almaya hazırlanıyordu.

Ancak Aslı Enver'in bebek beklediğini öğrenmesi nedeniyle planlar değişti. Başarılı oyuncu mutlu haberin ardından rol alacağı Benim Adım Farah dizisinden ayrıldı.

O TEKLİFİ DE KABUL ETMEDİ

Yaşanan bu gelişme üzerine okuma provası da yapılan O3 Medya’nın “The Cleaning Lady” uyarlaması için ise nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. Aslı Enver’e hamileliğinin ilk aylarından olduğu için karnı büyüyene kadar projeyi çekmesinin teklif edildiği ancak 38 yaşındaki oyuncunun haftalık dizi temposunda hamileliğini riske etmemek için bu teklife sıcak bakmadığı da iddia edildi.

