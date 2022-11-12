Aslı Enver ile Berkin Gökbudak evlendi. Sürpriz nikah

Oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile dünya evine girdi.

Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

"TESADÜFEN TANIŞILAN İNSANLARLA MUTLU OLURUZ"

Sürpriz nikahın ardından fotoğrafları ve duygularını paylaşan Aslı Enver, "Rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar. Tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz, kıyıda köşede uyuyakalmak uykunun en keyiflisidir, plansız hadi denilerek yapılan aktiviteler daha eğlencelidir. Her şeyin 'kendiliğinden' olanı güzel" dedi.

Aslı Enver, ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu olan Birkan Sokullu ile yapmıştı.