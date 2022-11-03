3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Aslı Enver bilinmeyen hastalığını açıkladı. Senaryo okumakta bile zorlanıyor

Aslı Enver bilinmeyen hastalığını açıkladı. Senaryo okumakta bile zorlanıyor

Ünlü oyuncu Aslı Enver, çocukluğundan beri disleksi (öğrenme güçlüğü) hastalığı olduğunu belirterek, "Bir şey okumak benim için çile. Bir kişinin bir saatte okuyacağı senaryoyu ben bir günde okuyorum ya da birilerine 'Ne olur bana bunu okur musun?' diye yalvarıyorum" dedi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 11:45
Takip Et

Senaryo okumakta bile zorlanıyor! Aslı Enver bilinmeyen hastalığını açıkladı

Aslı Enver bilinmeyen hastalığını açıkladı. Senaryo okumakta bile zorlanıyor
+
Aa
-

Ünlü oyuncu Aslı Enver InStyle dergisine verdiği röportajda çocukluğundan beri disleksi (öğrenme güçlüğü) hastalığı olduğunu söyledi.

Enver "Bir şey okumak benim için çile. Sesli kitap dinliyorum ama o zaman uyuyakalıyorum. Bir kişinin bir saatte okuyacağı senaryoyu ben bir günde okuyorum ya da birilerine 'Ne olur bana bunu okur musun?' diye yalvarıyorum. Zor ama alıştım bu duruma." dedi. 

İşte Aslı Enver'in röportajından satır başları...

'BANA 'AYTEN' DERLER 

"Bana Ayten derler. Anneannemin adı. Bir yere kadar gördüğünüz gibiyim. Fakat bir an geliyor ve ‘Aaaa! Sen bayağı Ayten’sin yaa’ demeye başlıyor insanlar, tabii beni çok yakından tanıyanlar."

"12 yaşımda İngiltere’den Türkiye’ye geldim. Hep yabancı kızdım, İngiliz kız, o sarışın."
"Birinin 3 saatte yapacağı ev işlerini 20 dakikada hızla yapabilirim.”

"Haksızlığa ve yavaşlığa tahammül edemem. Yavaşlık benim içime reçel döküyor! ‘Ayyy hadi bir sürü şey kaçırdık’ diyorum. Gereksiz yere suçlanmak da sabrımı taşırır."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
2
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
3
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
4
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
6
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
7
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
﻿Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
﻿Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
﻿Müthiş haber! Lösemide tedavi şansı yüzde 90'a çıktı
﻿Müthiş haber! Lösemide tedavi şansı yüzde 90'a çıktı
﻿Müthiş haber! Lösemide tedavi şansı yüzde 90'a çıktı
﻿Alman enerji devinden rekor zarar
﻿Alman enerji devinden rekor zarar
﻿Alman enerji devinden rekor zarar
﻿Bartın İl Özel İdaresi personel alacak
﻿Bartın İl Özel İdaresi personel alacak
﻿Bartın İl Özel İdaresi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.