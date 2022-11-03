Aslı Enver bilinmeyen hastalığını açıkladı. Senaryo okumakta bile zorlanıyor

Ünlü oyuncu Aslı Enver InStyle dergisine verdiği röportajda çocukluğundan beri disleksi (öğrenme güçlüğü) hastalığı olduğunu söyledi.

Enver "Bir şey okumak benim için çile. Sesli kitap dinliyorum ama o zaman uyuyakalıyorum. Bir kişinin bir saatte okuyacağı senaryoyu ben bir günde okuyorum ya da birilerine 'Ne olur bana bunu okur musun?' diye yalvarıyorum. Zor ama alıştım bu duruma." dedi.

İşte Aslı Enver'in röportajından satır başları...

'BANA 'AYTEN' DERLER

"Bana Ayten derler. Anneannemin adı. Bir yere kadar gördüğünüz gibiyim. Fakat bir an geliyor ve ‘Aaaa! Sen bayağı Ayten’sin yaa’ demeye başlıyor insanlar, tabii beni çok yakından tanıyanlar."

"12 yaşımda İngiltere’den Türkiye’ye geldim. Hep yabancı kızdım, İngiliz kız, o sarışın."

"Birinin 3 saatte yapacağı ev işlerini 20 dakikada hızla yapabilirim.”

"Haksızlığa ve yavaşlığa tahammül edemem. Yavaşlık benim içime reçel döküyor! ‘Ayyy hadi bir sürü şey kaçırdık’ diyorum. Gereksiz yere suçlanmak da sabrımı taşırır."