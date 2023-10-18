Bilim insanları hayat iksirini açıkladı. Her şeye iyi gelen tek besin. Bir tek ölüme çaresi yok

Bilim insanlarının hayat iksiri olarak açıkladığı Taurin’in her şeye iyi gelmesi ve bir tek ölüm dışında yer şeye çare olmasıyla biliniyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bilim insanları hayat iksirini açıkladı. Her şeye iyi gelen tek besin. Bir tek ölüme çaresi yok

Sağlıklı beslenmenin sağlıklı bir yaşamın en önemli kriteri olduğu belirtildi. Vücudumuzun direncini artırmak için yediğimiz ve içtiğimiz şeylere dikkat etmemiz gerektiği vurgulandı.

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda, ölüme çare olmayan tek şey dışında her şeye iyi gelen bir besin olarak Taurin’i bulduklarını açıkladı.Taurin’le ilgili tüm detaylar…

TAURİN NEDİR?

Taurin nedir diye merak ediyorsanız, beyinde, retinada ve kalpte bulunan bir tür amino asit olarak bilinir.

Yaşamsal faaliyetlerin devam edebilmesi için taurin alınması gerekir.

TAURİN FAYDALARI NELERDİR?

- Kolesterolü Dengeler

Biyolojik özelliklerinize göre yeterli düzeyde taurin alınmadığında, kolesterol seviyesinde iniş çıkışlar yaşanır.

Kolesterolü dengelemek için taurin içeren yiyecekleri beslenme listenize eklemeniz önerilir.

Kötü kolesterol seviyesini düşürmek ve sağlıklı bir bedene kavuşmak için taurin içeren besinler ile beslenmeye özen göstermelisiniz.

-Kasları Güçlendirir

Taurin faydaları incelendiğinde kasları güçlendirdiği dikkat çeker.

Kas gelişimine destek olan taurin, iskelet sisteminin daha güçlü olmasına yardım eder.

Eğer kas hastalıklarından uzak bir yaşam sürmek istiyorsanız; vücudunuzdaki taurin oranını korumalısınız.

- Beyin Fonksiyonlarına Destek Olur

Taurin, beyinde bulunan bir amino asit türüdür. Beyin fonksiyonları için önem arz eder.

Dikkat dağınıklığını, uyku bozukluğunu önlemek adına taurin alımına dikkat etmelisiniz.

Beyin hasarını ve hastalıklarını yaşamamak için taurin ölçülü miktarda alınmalıdır.

- Vücuda Enerji Verir

Enerji içeceklerinin içeriği incelendiğinde, taurin amino asitleri gözlemlenir.

Taurinin, vücuda enerji verme görevi vardır. Spor öncesinde daha yüksek performans sergilemek için taurin alınmalıdır.

Taurin besinlerden karşılandığı gibi pek çok içecekle de alınabilir.

- Kemik Sağlığını Korur

Taurin kemiklerin sağlığını koruyan bir amino asittir.

Kemiklerde meydana gelen incinme, kırılma ve çatlak gib problemleri hızla iyileştirme görevi vardır.
Kemiklerde yaşanan bir hasarı kısa sürede iyileştirmek istiyorsanız düzenli olarak taurin içeren besinleri tüketmeye özen göstermelisiniz.

-Vücudun su ve tuz dengesini sağlar.

-Vücutta taurin eksikliğini giderir.

-A vitamini, B6 ve çinko üretimini eksik yapan kişilerin taurin kullanması halinde bu mineral ve vitaminlerinde de otomatik olarak artış olacaktır.

-Beyindeki potasyum ve kalsiyum düzenini sağlar.

-Fiziksel ve zihinsel gelişimi sağlar.

-Kasların güçlenmesine yardımcı olur.

-Kalpteki kasları güçlendirdiği için kalbin çalışmasına destek olur.

-Unutkanlığın azalmasına yardım eder.

-Kan damarlarının bütünleşmesini sağlar.

-Alkol alışkanlığı, depresyon, dikkat eksikliği gibi sorunların ortaya çıkmasını engeller.

TAURİN NASIL KULLANILIR?

Taurinin kullanımı günlük 3 gramı aşmamalıdır. Yeterli dozda kullanılması halinde zararı olmaz.

Taurin kullanımının doğru yapılması için profesyonellerden destek almak gerekir. Uzmanlara başvurmadan tüketime başlanmamalıdır. Taurin kullanmaya başlamadan önce vücuttaki mevcut taurin miktarını dikkate alması gerekir. Çünkü herkesin vücudunda taurin aynı miktarda bulunmaz.

Bazı kişilerin vücudunda taurin miktarı fazladır. Böyle bir durumda taurini kullanmak sakıncalı olacaktır.

TAURİN İÇEREN BESİNLER – NELERDE BULUNUR?

-Kırmızı et

-Balık

-Yumurta

-Kalamar

-Soda

-Peynir

-Yoğurt

-Tereyağı

-İstiridye

İlgili Haberler
Hayat iksiri meyve ortaya çıktı. Kalp krizi ve kanseri önlüyor
Adeta Lokman hekiminin kaybolan hayat iksiri
Öne Çıkanlar
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Son Haberler
Beşiktaş'a Mert Günok müjdesi Spor
Beşiktaş'a Mert Günok müjdesi
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale Dünya
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale
Ağzının tadını bilmek deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzının tadını bilmek deyiminin anlamı nedir?
Fransa İçişleri Bakanı Karim Benzema'ya terörist dedi. Senatör vatandaşlıktan atılmasını istedi Spor
Fransa İçişleri Bakanı Karim Benzema'ya terörist dedi. Senatör vatandaşlıktan atılmasını istedi
Filistin'de hayatını kaybedenler için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı Gündem
Filistin'de hayatını kaybedenler için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı
Demet Özdemir Atina'dan paylaştı. Yunanistan'dan 1 milyon euro’ya ev almıştı Magazin
Demet Özdemir Atina'dan paylaştı. Yunanistan'dan 1 milyon euro’ya ev almıştı
Kanalizasyon tünellerinde fare gibi yaşıyorlar. Kendilerine has bir dili ve uyulması zorunlu 2 kuralı var Dünya
Kanalizasyon tünellerinde fare gibi yaşıyorlar. Kendilerine has bir dili ve uyulması zorunlu 2 kuralı var