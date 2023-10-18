Bilim insanları hayat iksirini açıkladı. Her şeye iyi gelen tek besin. Bir tek ölüme çaresi yok

Sağlıklı beslenmenin sağlıklı bir yaşamın en önemli kriteri olduğu belirtildi. Vücudumuzun direncini artırmak için yediğimiz ve içtiğimiz şeylere dikkat etmemiz gerektiği vurgulandı.

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda, ölüme çare olmayan tek şey dışında her şeye iyi gelen bir besin olarak Taurin’i bulduklarını açıkladı.Taurin’le ilgili tüm detaylar…

TAURİN NEDİR?

Taurin nedir diye merak ediyorsanız, beyinde, retinada ve kalpte bulunan bir tür amino asit olarak bilinir.

Yaşamsal faaliyetlerin devam edebilmesi için taurin alınması gerekir.

TAURİN FAYDALARI NELERDİR?

- Kolesterolü Dengeler

Biyolojik özelliklerinize göre yeterli düzeyde taurin alınmadığında, kolesterol seviyesinde iniş çıkışlar yaşanır.

Kolesterolü dengelemek için taurin içeren yiyecekleri beslenme listenize eklemeniz önerilir.

Kötü kolesterol seviyesini düşürmek ve sağlıklı bir bedene kavuşmak için taurin içeren besinler ile beslenmeye özen göstermelisiniz.

-Kasları Güçlendirir

Taurin faydaları incelendiğinde kasları güçlendirdiği dikkat çeker.

Kas gelişimine destek olan taurin, iskelet sisteminin daha güçlü olmasına yardım eder.

Eğer kas hastalıklarından uzak bir yaşam sürmek istiyorsanız; vücudunuzdaki taurin oranını korumalısınız.

- Beyin Fonksiyonlarına Destek Olur

Taurin, beyinde bulunan bir amino asit türüdür. Beyin fonksiyonları için önem arz eder.

Dikkat dağınıklığını, uyku bozukluğunu önlemek adına taurin alımına dikkat etmelisiniz.

Beyin hasarını ve hastalıklarını yaşamamak için taurin ölçülü miktarda alınmalıdır.

- Vücuda Enerji Verir

Enerji içeceklerinin içeriği incelendiğinde, taurin amino asitleri gözlemlenir.

Taurinin, vücuda enerji verme görevi vardır. Spor öncesinde daha yüksek performans sergilemek için taurin alınmalıdır.

Taurin besinlerden karşılandığı gibi pek çok içecekle de alınabilir.

- Kemik Sağlığını Korur

Taurin kemiklerin sağlığını koruyan bir amino asittir.

Kemiklerde meydana gelen incinme, kırılma ve çatlak gib problemleri hızla iyileştirme görevi vardır.

Kemiklerde yaşanan bir hasarı kısa sürede iyileştirmek istiyorsanız düzenli olarak taurin içeren besinleri tüketmeye özen göstermelisiniz.

-Vücudun su ve tuz dengesini sağlar.

-Vücutta taurin eksikliğini giderir.

-A vitamini, B6 ve çinko üretimini eksik yapan kişilerin taurin kullanması halinde bu mineral ve vitaminlerinde de otomatik olarak artış olacaktır.

-Beyindeki potasyum ve kalsiyum düzenini sağlar.

-Fiziksel ve zihinsel gelişimi sağlar.

-Kasların güçlenmesine yardımcı olur.

-Kalpteki kasları güçlendirdiği için kalbin çalışmasına destek olur.

-Unutkanlığın azalmasına yardım eder.

-Kan damarlarının bütünleşmesini sağlar.

-Alkol alışkanlığı, depresyon, dikkat eksikliği gibi sorunların ortaya çıkmasını engeller.

TAURİN NASIL KULLANILIR?

Taurinin kullanımı günlük 3 gramı aşmamalıdır. Yeterli dozda kullanılması halinde zararı olmaz.

Taurin kullanımının doğru yapılması için profesyonellerden destek almak gerekir. Uzmanlara başvurmadan tüketime başlanmamalıdır. Taurin kullanmaya başlamadan önce vücuttaki mevcut taurin miktarını dikkate alması gerekir. Çünkü herkesin vücudunda taurin aynı miktarda bulunmaz.

Bazı kişilerin vücudunda taurin miktarı fazladır. Böyle bir durumda taurini kullanmak sakıncalı olacaktır.

TAURİN İÇEREN BESİNLER – NELERDE BULUNUR?

-Kırmızı et

-Balık

-Yumurta

-Kalamar

-Soda

-Peynir

-Yoğurt

-Tereyağı

-İstiridye