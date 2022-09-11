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Odun, kömür, soba, doğalgaz, kaban, bot fiyatları cep yakacak. Kış gelmeden kara kara düşündürmeye başladı

Kara kış kapıda... Vatandaş şimdiden kara kara düşünmeye başladı... Fiyatlar cep yakarken CHP'li Abdurrahman Tutdere, TÜİK’in sepetinden yola çıkarak odun, kömür, doğalgaz ve giysi başta olmak üzere bazı ürünlerdeki bir yıllık fiyat değişimlerini karşılaştırdı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 11:03
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Kara kış geliyor: Odun, kömür, soba, doğalgaz, kaban, bot fiyatlarında büyük artış

Odun, kömür, soba, doğalgaz, kaban, bot fiyatları cep yakacak. Kış gelmeden kara kara düşündürmeye başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan “Avrupalılar kışı nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünüyor” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Türkiye’de de durum pek iç açıcı değil. Doğalgazdan oduna, kabandan kazağa, tüpgazdan bota kadar her şeyin fiyatı iki katına çıkmış durumda. Türkiye’de de dar gelirli vatandaş “kara kara” kışı nasıl geçireceğini düşünüyor. 

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TÜİK’in madde sepetinden yola çıkarak odun, kömür, doğalgaz ve giysi başta olmak üzere bazı ürünlerdeki bir yıllık fiyat artışlarını karşılaştırdı.

ZAM ÜSTÜNE ZAM

CHP'li Abdurrahman Tutdere'nin TÜİK’in verilerinden yola çıkarak bir yıllık fiyat karşılaştırması şöyle: 

ISINMA YÜZDE 400’Ü GEÇTİ

Zam üstüne zam gelen doğalgaz, odun, kömür gibi kış aylarının temel gider kalemlerinde bir yılda yüzde 400’ü aşan oranda artış yaşandı. Konutta kullanılan doğalgaza gelen yüzde 20.04’lük son zamla birlikte yurttaş geçen kışa göre yüzde 111 zamlı fatura ödeyecek. Yani geçen kış bin lira doğalgaz faturası ödeyen yurttaş bu yıl başka zam gelmezse, 2 bin 113 lira doğalgaz faturası yatıracak. Benzer şekilde geçen yıl eylülde 137.81 TL olan 12 kilogramlık mutfak tüpü bugün 335 TL. Tüpgaz fiyatı son bir yılda yüzde 143 arttı. 

SOBA KURMAK 3 BİN TL

Doğalgaza gelen yüzde 111’lik artış sonrası yurttaş, sobaya zorunlu dönüş yaptı. Ancak geçen yıl eylül ayında 563.49 TL olan soba fiyatı bu yıl bin 500 ila 2 bin 500 lira arasında satılıyor. Soba kurmak için gerekli olan ve ortalama fiyatı bin 100 lira olan soba borusu takımı da eklenince soba kurmanın maliyeti 3 bin lirayı aşıyor.

ODUN-KÖMÜR 32 BİN TL

Hemen her üründe olduğu gibi odun ve kömür fiyatlarında da fahiş artışlar yaşanıyor. Yurttaş geçen yıl odunun tonuna 893.87 lira öderken bugün piyasada odunun ton fiyatı 2 bin 500 lira bandında. Yine geçen yıl yurttaş kömürün tonuna bin 677 lira öderken bugün bir ton kömüre 4 bin lira ile 6 bin lira arasında ücret ödeyecek. İthal kömürde fiyatlar geçen yıl eylül ayında ortalama 2 bin 800 lira bandında iken bu yıl ortalama 7 bin 360 liraya yükseldi. Bir ailenin yakacağı ortalama kömür miktarının 4 ton, odun miktarının ise 1 ton olduğu düşünüldüğünde sobayla ısınmaya çalışan bir ailenin bu kış için yakacak masrafı şimdilik ortalama 22 bin 500 lira ile 31 bin 900 lirayı bulacak.

KIŞLIK GİYİM 10 BİN TL

Kışlık giysilerde de büyük artış var. Geçen yıl 369.05 TL olan erkek kabanı bugün ortalama bin 100 TL. 80.87 TL olan kadın kazağı bugün 410 lira. 119.62 TL olan çocuk botu bugün ortalama 375 TL’ye yükselmiş durumda. Dört çocuklu bir ailenin sadece birer adet mont, bot, kazak, kışlık pantolon, kaban, çoraptan oluşacak kışlık giysi alışverişi 10 bin liraya dayanıyor. 

CHP’li Tutdere, “Haliyle daha kara kış gelmeden vatandaş kara kara düşünmeye başladı” dedi.

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Odun
11.09.2022 11:21
Zamlar size koymaz Reisiniz var bol bol Dua edin daha çok zam yapsınlar  
 
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