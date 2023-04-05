5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Neslihan Atagül'ü hayran sevgisi korkuttu

Oyuncu Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu başrolü paylaştıkları ‘Aaahh Belinda’ filmini önceki gece Taksim’de bir restoranda ekip arkadaşları ile birlikte izledi. Röportaj sırasında Atagül'ün sevenleri izdihama neden oldu.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 09:23
Takip Et

Hayran sevgisi Neslihan Atagül'e zor anlar yaşattı

Neslihan Atagül'ü hayran sevgisi korkuttu
+
Aa
-

Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu başrolü paylaştıkları ‘Aaahh Belinda’ filmini  Taksim’de bir restoranda birlikte seyretti. 

Posta'da yer alan habere göre; Atagül muhabirlerin sorularına cevap verirken etrafını bir anda hayranları sardı. Neslihan Atagül’ü görüntülemek için hayranları birbiriyle yarıştı. Bu ilgi karşısında çok şaşıran ve sevinen Atagül röportajı yarıda kesmek zorunda kaldı.

"İÇİMDEKİ CILIZ SESE İNANDIM"

Neslihan Atagül “8 yaşında oyuncu olmaya karar vermiştim, ailemin ve arkadaşlarımın bana inançsızlıkları beni tetikledi ve hep o içimdeki cılız sese inandım. Herkes önce kendine inansın ve güvensin” dedi.

Rol arkadaşı Serkan Çayoğlu ise “Keyifli ve güzel bir iş oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyım” diyerek duygularını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
1
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
2
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
3
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
4
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
5
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
6
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
7
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor
﻿İzmir'de operasyon. Gözaltılar var
﻿İzmir'de operasyon. Gözaltılar var
﻿İzmir'de operasyon. Gözaltılar var
﻿Devetabanı bitkisi astıma iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi astıma iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi astıma iyi geliyor
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.