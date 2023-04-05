Neslihan Atagül'ü hayran sevgisi korkuttu

Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu başrolü paylaştıkları ‘Aaahh Belinda’ filmini Taksim’de bir restoranda birlikte seyretti.

Posta'da yer alan habere göre; Atagül muhabirlerin sorularına cevap verirken etrafını bir anda hayranları sardı. Neslihan Atagül’ü görüntülemek için hayranları birbiriyle yarıştı. Bu ilgi karşısında çok şaşıran ve sevinen Atagül röportajı yarıda kesmek zorunda kaldı.

"İÇİMDEKİ CILIZ SESE İNANDIM"

Neslihan Atagül “8 yaşında oyuncu olmaya karar vermiştim, ailemin ve arkadaşlarımın bana inançsızlıkları beni tetikledi ve hep o içimdeki cılız sese inandım. Herkes önce kendine inansın ve güvensin” dedi.

Rol arkadaşı Serkan Çayoğlu ise “Keyifli ve güzel bir iş oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyım” diyerek duygularını dile getirdi.