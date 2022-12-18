Hayvanlar 'Arjantin' diyor

Dünya Kupası”nda kimin şampiyona olacağı konusunda hayvanlar ilginç tahminlerde bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Kedi Sam ve Kedi Frodo, Hamster Idri, Kartal Romea, kaplumbağa Rocky Arjantin’in kupayı kazanacağını işaret etti.

Fransa’yı şampiyon ilan eden tek hayvan ise Salyangoz Suruman oldu.

Bilindiği gibi 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ahtapot Paul Almanya’nın 6 maçını da doğru tahmin ederek, dünyada meşhur olmuştu.