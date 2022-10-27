Gülşen hakkında inanılmaz iddia

Ünlü şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik sözlerinin ardından önce gözaltına alınmış, daha sonra hapse girmişti. Adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest kalan Gülşen, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkmıştı. Adli kontrol şartı kaldırılan ünlü şarkıcı, itirazların ardından yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Bu kararın ardından Gülşen'in eşi ve çocuğu ile birlikte ülkeyi terk edeceği iddia edildi.

Londra'ya gidiyor

Yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL ‘güvence’yle kaldırılan Gülşen hemen harekete geçti. Ünlü şarkıcı Gülşen'in Londra'ya yerleşeceği öğrenildi. Onur Akay'ın iddiasına göre, daha önce İngiltere'ye yerleşme kararı alan ve oğlu Azur'un orada eğitim almasını isteyen şarkıcı Gülşen, son olaylardan sonra bu kararını hayata geçirmek için düğmeye bastı.

Kararı eşi de destekliyor

Ayrıca Gülşen'in bu kararını eşi Ozan Çolakoğlu'nun da desteklediği ve çiftin müzik hayatlarına bundan sonra Londra'da devam edecekleri iddialar arasında