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Gülşen'in yurt dışı yasağı kaldırıldı

Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, Gülşen'in mahkeme yasağını kaldırdı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 15:56
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Gülşen'in yurt dışı yasağı kaldırıldı

Gülşen'in yurt dışı yasağı kaldırıldı
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Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen, 21 Ekim cuma günü hakim karşısına çıkmıştı. Gülşen tarafından mahkemeye sunulan yazılı savunmada, yurt dışı yasağının ve her perşembe günü karakola imza verme şartının kaldırılması talep edilmişti.

NEDEN SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında İmam Hatip Liselilere hakaret ettiği iddia edilmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resmen soruşturma başlatmıştı. 

Şarkıcı 25 Ağustos'ta da polis tarafından gözaltına alınmıştı.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu, 29 Ağustos'ta Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verilmişti. İddianameyi kabul eden mahkemenin, adli kontrollerin devamı yönünde karar vermesinin ardından Gülşen'in avukatlarının yaptığı itiraz üzerine İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, ev hapsinin kaldırılarak yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve en yakın karakola her hafta perşembe günü imza atma şartı koyulmuştu.

(Kaynak: DHA)

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