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Gülşen sahnelere geri mi dönüyor? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi

İmam Hatip Liselilere söylediği sözleri nedeniyle 25 Ağustos'ta tutuklanan Gülşen, o tarihten beri konser vermiyordu. Şarkıcıyla ilgili kulislerde dolaşan söylentiler, hayranlarını heyecanlandırdı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 08:28
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Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi. Gülşen sahnelere geri mi dönüyor?

Gülşen sahnelere geri mi dönüyor? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hakkında açılan dava nedeniyle 50 konserini iptal eden ve yurt dışı yasağı kalkar kalmaz oğlu Azur'un eğitim aldığı İspanya'ya giden ünlü şarkıcı ve besteci Gülşen'in ne zaman sahnelere döneceği merak konusu...

Davası devam eden sanatçının yakında Cahide'de sahnelere döneceği, yılbaşında da Mısır'ın başkenti Kahire'de konser vereceği söylentisi kulislerde dolaşıyor. Megastar Tarkan da geçen yıl yılbaşında Mısır'da sahne almıştı. 30 Nisan'da verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere söyledi sözler nedeniyle önce tutuklanan ve sonra ev hapsi cezasına çarptırılan Gülşen, 26 Ekim'de yurt dışı yasağı kaldırılınca Barselona'ya gitmişti.

"KONSER ANLAŞMAMIZ YOK"

Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk ise, "Henüz bir konser anlaşmamız yok, çok fazla haber çıkıyor ama anlaşma yaptığımız bir yer yok" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Snob Magazin

 

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