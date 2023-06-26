HDP’den Merdan Yanardağ’a destek mesajı

Terörist başı Abdullah Öcalan hakkında canlı yayında söylediklerinden dolayı gözaltına alınan Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a HDP destek mesajı yayınladı.

HDP’den Merdan Yanardağ’a destek mesajı

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, canlı yayında terör örgütü PKK'nın elebaşısı terörist Abdullah Öcalan için söylediği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Yanardağ gözaltına alındığı bildirildi.

HDP DESTEK MESAJI YAYINLADI

Gözaltı haberi sonrası HDP, sosyal medya hesabından Merdan Yanardağ’a bir destek mesajı yayınladı. Mesajda;

''Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, insanlık dışı olan İmralı tecridi ile ilgili değerlendirmesi nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma süreci Türkiye’de yargı ve RTÜK’ün iktidarın politikalarına göre hareket ettiğini bir kez daha gösterdi.

AKP iktidarı özgürlüklerin kullanılmasını engellemek için medya üzerinde ceza politikasını sürdürmektedir. RTÜK, bu tutumundan vazgeçmeli, muhalif kanallara yönelik baskıları sonlandırmalıdır.

Yargının ise Sayın Öcalan’a uygulanan tecride eleştiri yapanlara karşı değil İmralı’da yasaları uygulamayanlara karşı harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz'' ifadelerine yer verildi.

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