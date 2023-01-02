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Arda Güler Galatasaray hedefini açıkladı

Fenerbahçe'nin genç yıldızından flaş bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 11:47
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Hedefi Galatasaray: Arda Güler konuştu

Arda Güler Galatasaray hedefini açıkladı
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Arda Güler'in yaklaşık 1 aylık tedavi süreci tamamlandı. 

Dizinde travma tespit edilen yıldız oyuncu iyileşti ve Antalyaspor maçında forma özlemini gidermek istiyor.

Posta'nın haberine göre tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'un idmanlarda yakından takip ettiği oyuncuyu, Antalyaspor maçının ikinci yarısında sahaya sürebileceği öğrenildi.

Arda Güler'in asıl hedefi ise bir sonraki hafta Kadıköy'de oynanacak Galatasaray maçıyla taraftarının önüne çıkmak...

Bu sezon 13 resmi maçta 305 dakika süre alan 3 gol atıp 1 asist yaptı. 

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