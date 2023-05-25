Heidi Klum poz vermek için ellerini kaldırınca olanlar oldu. Göğüs dekoltesini kontrol edemedi

Ünlü model Heidi Klum, Cannes Film Festivali'nde göğüs dekolteli sarı elbisesi ile cesur bir sarı elbisesiyle dikkat çekti. 50 yaşındaki model objektiflere poz vermek için kollarını kaldırınca göğüs uçları göründü

Heidi Klum poz vermek için ellerini kaldırınca olanlar oldu. Göğüs dekoltesini kontrol edemedi

Alman model Heidi Klum, Çarşamba günü Cannes Film Festivali'nde cesur göğüs dekolteli sarı elbise ile kırmızı halıda göz kamaştırdı.

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TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

50 yaşındaki Alman model poz verdiği sırada göğüs dekoltesini kapatan kısım kayınca göğüs uçları. ortaya çıktı. Klum, uzun yırtmacı olan elbisesi ile bacaklarını da ön plana çıkardı.

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KOMBİNİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Zarif ve iddialı elbiseyi, saçlarını yüzünün etrafında gevşek dalgalarda bırakarak ve şeffaf topuklu ayakkabılar ile tamamlayan Heidi Klum, kırmızı halıya damga vurdu. Heidi, Çarşamba günü Cannes Film Festivali'nde Fransız filmi La Passion De Dodin Bouffant'ın gösterimine katıldı.

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