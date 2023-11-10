Helal olsun size çocuklar. İlkokul öğrencileri Anıtkabir’deki saygı nöbetini canlandırdı

Iğdır’da ilkokul Öğrencisi Anıtkabir’deki saygı nöbetini canlandırdı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler “Helal olsun size çocuklar” dedirtti.

KAYNAK: AA
Helal olsun size çocuklar. İlkokul öğrencileri Anıtkabir’deki saygı nöbetini canlandırdı

Iğdır’da 6 öğrenci, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'deki saygı nöbetini canlandırdı.

Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulundaki 6 öğrenci, Aslanlı yolun başında, mozole binası girişinde, mozole içerisinde ve bayrak direğinin bulunduğu alanda olmak üzere aynı anda 7 saygı nöbetçisiyle tutulan saygı nöbeti değişimini kendi aralarında yaptı.

Iğdır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir ve Ermenistan sınırındaki bir köy okulunda çekilen videoyu Iğdır Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyünde bulunan Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulundaki 6 öğrenci, videoda ahşaptan silahlar yapıp, okullarının önündeki Atatürk büstünün önünde tekmil verip uygun adımda yürüyerek nöbet değişimi yapıyor.

Anıtkabir’deki nöbet değişimi anında çekilen videolarla harmanlanan görüntünün sonunda ise bir kız çocuğu duvara sonsuzluk işareti çiziyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından askerlerin oluşturduğu saygı nöbetçileri, Anıtkabir bünyesindeki Muhafız ve Merasim Bölüğüne bağlı görev yapıyor.

Bir saatlik nöbetleri süresince hiç hareket etmeyen askerlerin nöbet değişimi yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

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