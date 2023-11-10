Halkına hiç yalan söylemeyen adam nur içinde yat. Hiç kimse senin kadar sevilmedi

Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk 18 Kasım 1930 tarihinde Kayseri ziyaretinde Kayseri Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile bir araya gelmişti.

19 Kasım 1930’da ise Kayseri Garı, Hükümet Konağı’nı ziyaret ederek daha sonrasında da kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarla bir araya gelmişti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kayseri Lisesi ziyaretinden arşiv görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Görüntülerde, öğrencilerin Atatürk ile aynı karede olmanın heyecanı ve mutluluğu gözler önüne serildi.