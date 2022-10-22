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  • Hepsi birden cama çıkıp seslendi! Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif

Hepsi birden cama çıkıp seslendi! Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sivas'ta akşam saatlerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Cumhur İttifakı’nın ortaklarından BBP'nin Sivas İl Başkanlığı önünden geçen İmamoğlu, partililer tarafından çaya davet edildi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 00:38
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Hepsi birden cama çıkıp seslendi! Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif

Hepsi birden cama çıkıp seslendi! Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Gümüşhane'de katıldıkları programın ardından dün de Sivas'ta bir dizi açılış ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İMAMOĞLU'NU ÇAYA DAVET ETTİLER

Genel Başkanlığını Mustafa Destici'nin yaptığı Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin Sivas İl Başkanlığı önünden geçen İmamoğlu, içeriye çaya davet edildi.

Kendisine pencereden seslenenlere el sallayan İmamoğlu, "Kusura bakmayın gitmemiz lazım. Zevkle gelirim ama bu akşam işimiz var" dedi.

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