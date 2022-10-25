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  • İmamoğlu: 3.5 yılın 3 ayını siz çaldınız. Cebimizdeki paraların yüzde 50’sini çaldınız. Kalan paramızla işte bu kocaman

İmamoğlu: 3.5 yılın 3 ayını siz çaldınız. Cebimizdeki paraların yüzde 50’sini çaldınız. Kalan paramızla işte bu kocaman işleri yapıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile açılış esnasında gerginlik yaşandı. İmamoğlu, Yazıcı'ya "O arkadaş burayı germeye gelmiş, provokasyon devam ediyor, kötü söz sahibine aittir" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun “Bayılıyorum 3.5 seneyi 25 seneyle kıyaslamalarına. Nasıl titretmişiz adamları" sözleri de dikkat çekti.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 14:13
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Ekrem İmamoğlu: Bayılıyorum 3 buçuk seneyi 25 seneyle kıyaslamalarına. Nasıl titretmişiz adamları

İmamoğlu: 3.5 yılın 3 ayını siz çaldınız. Cebimizdeki paraların yüzde 50’sini çaldınız. Kalan paramızla işte bu kocaman işleri yapıyoruz
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Su Arıtma Tesisi açılışında konuştuğu esnada  AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile arasında gerginlik yaşandı.

İmamoğlu gerginlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, o arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Sakin, nezaketsiz, bakın arkadaşlar müsaade edin. Bir sakin olun. Vatandaşlarımız buraya döner misiniz? Lütfen, lütfen... Bakın provokasyon devam ediyor. İlgilenmeyin, kötü söz sahibine aittir. Şimdi, bakın size şunu söyleyeyim; Sayın Belediye Başkanı, göreve geldiğimde ilk ziyaret ettiğim belediye başkanlarından birisidir.

Kendisini ziyaret ederek Tuzla'yla ilgili sorunları, kendisiyle tartışma ve konuşma ortamını yaratan benim. Kendisi, bugüne kadar belki 10-15'tir sayısı unuttum; her ilçeye o kadar çok gittim ki buraya da defalarca geldim. Kendisi bir kez bile benimle o Tuzla gezilerine katılmamıştır. Yani işi problem çözmek isteyen bir belediye başkanı olsa benimle defalarca buluşurdu. Artı bana kişisel bir sorununu aktarıyor. 'Bundan haberiniz var mı? diye merak ediyorum' diyor. Konuyu bilmiyorum bu arada. Yeni öğrendim. Özeldi ama anlatmak durumundayım. 'Hayır' dedim haberim yok. Kaldı ki bir belediye başkanının kişisel bir sorununa hukuksuz bile olsa kendisiyle konuşarak sürece müdahale ederim" dedi.

“Bayılıyorum 3.5 seneyi 25 seneyle kıyaslamalarına"

İmamoğlu'nun “Bayılıyorum 3.5 seneyi 25 seneyle kıyaslamalarına. Nasıl titretmişiz adamları. 3.5 yılın 3 ayını siz çaldınız… Cebimizdeki paraların %50’sini çaldınız. Kalan paramızla işte bu kocaman işleri yapıyoruz.” ifadeleri de dikkat çekti.

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