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İstanbul Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast açıklaması

İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 16:17
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İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddialarına ilişkin açıklama yaptı

İstanbul Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast açıklaması
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İstanbul valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik suikast iddiasında bulunan şahsın, şimdiye kadar 40’ı asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edildiğini duyurdu.

Valilik söz konusu şahsın, “Atipik Duygudurum Bozukluğu” hastası olduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

02 Kasım 2022 tarihinde (dün) İBB Beyaz Masa iletişim hattına; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik suikast iddiasında bulunulduğu öğrenilmiştir. Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ihbarda bulunan (H.Ö) adlı şahsın (40)’ı asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca; 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir

Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda

şahsın, “Atipik Duygudurum Bozukluğu” hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir.

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Tozanlı
3.11.2022 16:41
Bunlar ülkemizin itibarını yok ettiler istedikleri kadar uğraşsınlar, baskı yapsınlar, seçim yaklaşıyor,Geliyor gelmekte olan inşaalah...seçimi özlemle bekliyoruz.  
 
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