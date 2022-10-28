Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı' programında AK Parti vizyon belgesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Programa Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

DESTİCİ'YE TEŞEKKÜR ETMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' inşası sürecinde Bahçeli ve arkadaşlarına teşekkürlerini ifade ederken Destici'yi ise es geçti.

DAHA ÖNCE KRİZ ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz Haziran ayında Ankara'da düzenlenen Konya Tanıtım Günleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Ustanın katıldığı açılış programıyla başlamıştı. Açılış programına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışa katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ismini anmamış ve bu tutumu krize neden olmuştu.

AKP’li Altay’ın Destici’nin adını anmamasına sert tepki gösteren BBP MKYK Üyesi Kazım Birtane “Sizin cemaüzel evvelinizi, yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Aklınızı başınıza alın” ifadelerini kullanmıştı.

Birtane’nin tepkisinin ardından bir çıkış da BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya’dan geldi. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti’deki AKP’liler yüzünden 2023 seçimi kaybedilecek. Aklınızı başınıza alın AKP’liler. Sırf 2016 yılından sonra devletin millileşen dış politikası ve terörle mücadelesi yüzünden her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe, adam kayırmacılığa, yandaş, candaş ihalelerine, eş dost, akraba kayırmacılığına, belediyelerde dönen dolaplara, kötü ekonomi yönetimine ve her şeye rağmen devletin yönetimi CHP-HDP bloğunun kontrolüne geçmesin diye din, devlet, vatan, millet için Cumhur İttifakı bloğunda yer alıyoruz.

Yoksa sizin cemaüzel evvelinizi, yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Aklınızı başınıza alın, terbiyesizlik yapmayın. Sivas inadınız yüzünden Büyük Birlik Partilileri küstürüp koskoca İstanbul’u kaybettiğinizi unutmayın. Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici Bey’in ağzından çıkacak tek bir cümle ile 2023 seçimlerini kaybedersiniz.

Siz AKP’lilere rağmen sırf Türk Milleti uğruna memleketin yönetimi CHP- HDP bloğunun kontrolüne girmesin diye bu ittifakı devam ettirdiğimizi unutmayın. Cumhur İttifakı ruhuna uygun davranın, zarar vermeyin. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı o programda Türk Milletinin asil evladı Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’nin olduğunu görmeyecek kadar AKP’lisin. Biz gerçek samimiyetle Cumhur İttifakı’na bağlıyız. Bağlı olmayan AK Parti postuna bürünmüş AKP’liler var.”