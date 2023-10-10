Her derde deva akgünlük sakızı bitkisinin saymakla bitmeyen mucize faydaları

Akgünlük sakızı bitkisinin dikkat çeken faydaları ortaya çıktı. Her derde deva akgünlük sakızı bitkisi dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Her derde deva akgünlük sakızı bitkisinin saymakla bitmeyen mucize faydaları

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Akgünlük sakızı bitkisinin dikkat çeken faydaları ortaya çıktı. Her derde deva akgünlük sakızı bitkisi dikkatlerden kaçmadı.

AKGÜNLÜK SAKIZI BİTKİSİ NEDİR?

Afrika ve Hindistanda yetişen bir ağaçtır. Ağaç kabukları çizilerek sütü alınır. Kuruyunca günlük sakızı elde edilir. Çocuklarınıza mutlaka kuru üzümle günlük çiğnediginizde zihin açar unutkanlığı önler.

AKGÜNLÜK SAKIZI BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Romatizma ve artrit ağrılarına iyi gelir eklem ağrılarına iyi gelir.

-Kıkırdakları besleyerek eklem deformasyonlarını önler.

-Bel boyun fıstığında kullanılması tavsiye edilir.

-Astım hastalarına tavsiye edilir.

-Kanser karşı koruyucudur kemoterapinin yan etkilerinden korur.

-Solunum yolu iltihaplarını giderir.

-Bağırsak iltihaplarını iyileştirir, sivilce ve akneye faydalıdır.

-Yara ve çıbanlara iyi gelir mantar ve mantar enfeksiyonlarına da iyi gelir.

-Enerji verir yorgunluğu giderir akciğeri açar öksürüğü keser kronik boğaz ağrısına birebirdir, bademcik şişmesi ateş düşürür.

-Mikrop öldürücü sakinleştirici sindirim kolaylaştırıcı zihin açıcıdır.

AKGÜNLÜK SAKIZI BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Su ya da içeceklere karıştırılarak içilebilir. Tablet şeklinde satılanlar günde 3 kez tok karna tüketilebilir. Kabuğu tonik ve tatlı olarak da kullanılabilir.

İlgili Haberler
Sağlık deposu olan bitkinin şaşırtan faydaları
Ebu Cehil Karpuzu Eşek Hıyarı Otu zehir saçıyor, tohumu 36 kilometre hızla fışkırıyor. Canını seven bu bitkiden uzak dursun
Şeytantersi Bitkisi ne işe yarar?
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Erden Timur'dan flaş karar. Ortalık karışacak Spor
Erden Timur'dan flaş karar. Ortalık karışacak
Sırt ağrısıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı Sağlık
Sırt ağrısıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Kilisede kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı Dünya
Kilisede kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
Kamu mühendisleri meclis gündeminde. Özlük hakları sorunu katlanarak büyüyor Gündem
Kamu mühendisleri meclis gündeminde. Özlük hakları sorunu katlanarak büyüyor
Gülben Ergen'in İsrail tepkisi Magazin
Gülben Ergen'in İsrail tepkisi
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı Gündem
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Destek Programı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş açıkladı Ekonomi
Destek Programı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş açıkladı