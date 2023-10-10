Her derde deva akgünlük sakızı bitkisinin saymakla bitmeyen mucize faydaları

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Akgünlük sakızı bitkisinin dikkat çeken faydaları ortaya çıktı. Her derde deva akgünlük sakızı bitkisi dikkatlerden kaçmadı.

AKGÜNLÜK SAKIZI BİTKİSİ NEDİR?

Afrika ve Hindistanda yetişen bir ağaçtır. Ağaç kabukları çizilerek sütü alınır. Kuruyunca günlük sakızı elde edilir. Çocuklarınıza mutlaka kuru üzümle günlük çiğnediginizde zihin açar unutkanlığı önler.

AKGÜNLÜK SAKIZI BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Romatizma ve artrit ağrılarına iyi gelir eklem ağrılarına iyi gelir.

-Kıkırdakları besleyerek eklem deformasyonlarını önler.

-Bel boyun fıstığında kullanılması tavsiye edilir.

-Astım hastalarına tavsiye edilir.

-Kanser karşı koruyucudur kemoterapinin yan etkilerinden korur.

-Solunum yolu iltihaplarını giderir.

-Bağırsak iltihaplarını iyileştirir, sivilce ve akneye faydalıdır.

-Yara ve çıbanlara iyi gelir mantar ve mantar enfeksiyonlarına da iyi gelir.

-Enerji verir yorgunluğu giderir akciğeri açar öksürüğü keser kronik boğaz ağrısına birebirdir, bademcik şişmesi ateş düşürür.

-Mikrop öldürücü sakinleştirici sindirim kolaylaştırıcı zihin açıcıdır.

AKGÜNLÜK SAKIZI BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Su ya da içeceklere karıştırılarak içilebilir. Tablet şeklinde satılanlar günde 3 kez tok karna tüketilebilir. Kabuğu tonik ve tatlı olarak da kullanılabilir.

