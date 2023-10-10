Tüm şişlikleri yok eden mucize bitki. Vücutta bir gram ödem bırakmıyor. Tansiyona karşı da kalkan oluyor

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Doğan besinlerden birisi olan kuşkonmaz bitkisi, Vücutta bir gram ödem bırakmaması, tüm şişlikleri yok eden mucize besin olması ve tansiyona karşı da kalkan olmasıyla dikkat çekti.

Kuşkonmaz bitkisiyle ilgili detaylar…

Kuşkonmaz, doğanın bize sunduğu en değerli besinlerden biridir. C vitamini, folat ve lif bakımından çok zengindir ve vücudumuz için gerekli olan birçok besini içerir. K vitamini sayesinde kanın pıhtılaşmasını ve kemik sağlığını destekler. Krom sayesinde de kan şekerini düzenler ve diyabet hastalarına fayda sağlar.

Bu sebze, aynı zamanda potasyum içerir ve bu da kalp, sinir sistemi ve böbrek sağlığı için önemlidir.

Kan basıncını düşürmeye yardımcı olan asparaptin adlı bir bileşik içerir ve tansiyon hastalarına iyi gelir.

Kuşkonmaz, kansere karşı da koruyucu bir etkiye sahiptir. Avokado, lahana gibi diğer sebzelerle birlikte tüketildiğinde, antioksidan oranını artırır ve kanserojen maddeleri yok eder. Ayrıca vücuttan toksinleri atmak için gerekli olan glutatyon adlı bir madde de içerir.

Kuşkonmaz, yaşlanmayı geciktiren ve iltihaplanmayı önleyen serbest radikalleri de ortadan kaldırır.

Beyin sağlığı için de faydalıdır ve bilişsel gerilemeyi önlemeye yardımcı olur. B12 vitamini açısından zengindir ve bu da beyni genç tutar.

Kuşkonmaz, ayrıca doğal bir idrar söktürücüdür. İçindeki asparagin adlı amino asit, idrar yoluyla fazla tuzun atılmasını sağlar. Bu da ödem, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olanlar için yararlıdır.

KUŞKONMAZ BİTKİSİ NEDİR?

Kuşkonmaz, sebze olarak yenen ve süs bitkisi olarak yetiştirilen bir bitki cinsidir. Ilıman iklimlerde yaygın olarak bulunur.

KUŞKONMAZ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Fırında pişirme: Kuşkonmazları tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayın ve fırın tepsisine yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınız kuşkonmazları yemeklere garnitür olarak ekleyin veya salatalara katın.

Haşlama: Kuşkonmazları tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ilave edin. Bir tutam tuz atın ve kaynamaya bırakın. Yaklaşık 10 dakika haşlayın ve süzün. Haşlanmış kuşkonmazların üzerine ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve limon suyu gezdirerek servis yapın.

Omlet: Kuşkonmazları küçük parçalar halinde doğrayın ve tavada zeytinyağı ile soteleyin. Bir kaseye yumurta, süt, tuz, karabiber ve rendelenmiş kaşar peyniri koyun ve çırpın. Yumurtalı karışımı tavaya dökün ve omleti pişirin. Piştikten sonra dilimleyerek afiyetle yiyin.

Çorba: Kuşkonmazları temizleyin ve doğrayın. Bir tencerede tereyağı eritin ve un ilave edin. Kavurun ve sıcak su ekleyin. Tuz, karabiber, muskat cevizi ve krema ilave edin. Kaynatın ve blenderdan geçirin. Servis tabağına alın ve üzerine kuşkonmaz parçaları serpin.

Sote: Kuşkonmazları yıkayın ve uç kısımlarını kesin. Bir tavada zeytinyağı ısıtın ve ince kıyılmış sarımsak ekleyin. Sarımsaklar kızarınca kuşkonmazları tavaya atın ve soteleyin. Tuz, karabiber, pul biber ve limon suyu ilave edin. Sıcak olarak servis yapın.