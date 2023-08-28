Her şeyi bilen ayna ile Erdoğan arasında geçenler görenleri gülme krizine soktu. Emre Ulaş çizdi

Mizah ve hicvin dahisi Emre Ulaş, genel başkanlık koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan'ın "her şeyi bilen ayna" ile diyalogunu çizdi.

İşte aynanın verdiği cevap ile görenleri gülme krizine sokan o karikatür: