Erdoğan'ın yerel seçimdeki sihrini açıkladı. Emre Ulaş saf vatandaşı çizdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52 oy oranıyla seçimi kazanmasının ardından zamlar tam gaz gelmeye devam ediyor.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ise çok az kaldı. Partiler çalışmalarına başladı. Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz eşiğindeki vatandaşın hem isyan edip hem de tekrardan AKP’ye oy vermesi dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili mizahın ustası Emre Ulaş’tan bomba bir karikatür geldi.

İŞTE O KARİKATÜR:

Karikatürde Erdoğan’ın Vatandaş’a “Hazır mısın?” diye sorduğu vatandaşın ise “Hazırım” yanıtını verdiği görülüyor.

Devamında Erdoğan’ın vatandaşı sırtına ‘çat’ diye vurduğu ve vatandaştan ‘oy’ çıktığı çizilmiş.

Çizimde vatandaş “Her seferinde nası yapıyosun yaa! Hadi bir daha göster” diyor.

Erdoğan ise: Artık yerel seçime yanıtını veriyor.

Karikatürleriyle hem güldüren hem de düşündüren Emre Ulaş çiziminde Erdoğan’ın vatandaşın sırtına zamlar ve vergiler bindirmesine rağmen yine AKP’nin, Erdoğan’ın oy kazandığını vurguluyor.