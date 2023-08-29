Üç gün güldürecek ekonominin geçit törenini çizdi. Emre Ulaş yine yaptı yapacağını

Yeniçağ Gazetesi’nin ödüllü karikatüristi Emre Ulaş gündeme ilişkin yine bomba bir karikatürle geldi.

İşte o karikatür:

Ulaş’ın karikatüründe şu cümleler yer alıyor:

En önde TÜİK, hemen arkasında yer göğü titreten Maliye!... Onlardan sonra muhalefet temsilcileri.

Ağır bir ekonomik krizin pençesinde Türkiye’de hayat pahalılığı uçarken TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını yüzde 9,49, yıllık bazda ise 47,83 olarak açıkladı. Enag ise temmuz ayında enflasyonu aylık 13,18, yıllık ise yüzde 122,88 olarak hesapladı.

Dolayısıyla TÜİK’in verileri hep tartışma konusu oldu. Ulaş da TÜİK’in paylaştığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirten bir karikatür çizmiş ve yalan söylediği için burnu uzayan pinokyo karikatürde yer alıyor.

ZAM VE VERGİLER UÇTU

Ulaş’ın karikatüründe ikinci planda vatandaşa zam ve vergileri dayatan Maliye yer alıyor.

Derinleşen ekonomik krizde market ve pazar fiyatları sürekli güncelleniyor. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında vatandaşın beli de büküldü. İktidar tarafından Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan bu dönemde, yanlış ekonomi politikaları sayesinde her geçen daha da derinleşen ekonomi problemi, vatandaşın sırtına zam ve vergiler bindirilerek çözülmeye çalışıyor.

MUHALEFET BİRBİRİYLE KAVGA EDİYOR

Ulaş’ın karikatüründe 3. Kısımda ise kendi içinde kavga eden muhalefet temsilcileri var.

Türkiye’de tüm bunlar yaşanırken muhalefetin halkın sesi olması gerekirken, çözüm oluşturması, politikalar önermesi gerekirken muhalefet kendi içinde ‘istifa, değişim’ gibi tartışmaların içine düştü.