Her sofraya şipşak giren fırında makarna tarifi ‘Düşük bütçeyle ziyafet'

Her eve mutlaka giren makarnayı farklı bir forma sokarak adeta bir lezzet bombası yaratmaya ne dersiniz? Kolay fırında makarna tarifi ile ister kendi akşam yemeğinizi hazırlayın isterseniz misafirlerinizi ağırlayın. Sadece bir makarna olmaktan çıkıp enfes bir akşam yemeği olan fırında makarna tarifi için malzemeleri vererek başlayalım.

FIRINDA MAKARNA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Genellikle fırında makarna severler beşamel sos kullanmayı tercih ederler. Ancak fırında makarna tarifi tek bir taneyle sınırlı değil. Beşamel sos olmadan da fırında makarna yapılabilir. Yine de öncelikle beşamel soslu fırında makarna tarifi paylaşımı yapacağız. Kolay fırında makarna pişirmek isteyenler için malzemeleri de buna göre vererek başlayalım.

BEŞAMEL SOSLU FIRINDA MAKARNA İÇİN MALZEMELER

Sos için:

1 çay bardağı sıvı yağ,

2 yemek kaşığı un (silme ya da tepeleme olmayacak),

4 bardak süt,

1/2 yemek kaşığı tuz (silme olacak şekilde)

Üzeri için:

Tereyağı ya da margarin

Rendelenmiş kaşar peyniri

FIRINDA MAKARNA TARİFİ

Fırında makarna yapmak için boru şeklinde içi boş makarna türü kullanılır. Bucatini veya penne makarna çeşitlerinden birini kullanabilirsiniz.

Öncelikle makarnayı tuzlu suda haşlıyoruz. Haşlanmasını beklerken beşamel sosu hazırlıklarına başlıyoruz.

Beşamel sos malzemelerinizi bir kap içinde toplayın. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar orta ateşte pişirin. Fokurdayana kadar bu işleme devam edin.

Haşlanmış makarnaları ise süzerek borcama alın. Ardından hazırladığınız beşamel sosu makarnaların üzerine gezdirerek dökün. Makarnaların tamamının sosla kaplandığından emin olun.

Üzerine rendelenmiş kaşar peynirinizi her yerine eşit şekilde dökün.

Ardından bir bıçağın ucuyla kestiğiniz tereyağı küçük parçalar halinde aralıklı olarak kenarlara ve ortalara koyun.

Hazırladığınız makarnanızı 180 derece ısıtılmış fırına verin.

Fırında ortalama 30 dakika kadar pişen makarnayı sonrasında 15 dakika daha bekletin.

BEŞAMEL SOS OLMADAN FIRINDA MAKARNA NASIL YAPILIR?

Fırında makarna tarifi uygularken beşamel sos kullanmak istemiyorsanız bunun da çözümü var. Çünkü beşamel sos olmadan da fırında makarna yapabilirsiniz.

Beşamel sossuz fırın makarna tarifi için öncelikle makarnayı haşlayıp borcama alma işlemini aynı şekilde yapmalısınız. Ardından süt ve yumurtayı ayrı bir kapta çırparak makarnanın üzerine dökmeli, beyaz peynir ve maydanoz da ekleyerek karıştırmalısınız.

Son hamle olarak tereyağından parçaları aralara eklemeli ve 180 ila 200 derece arasında fırında pişirmelisiniz.

15 dakika piştikten sonra çıkarılıp, üzerine rendelenmiş kaşar peyniri eklemeli ve tekrar fırına vermelisiniz. Kaşar eriyene kadar pişirdikten sonra çıkarabilirsiniz.

Kolay fırında makarna yapmak isteyenler her iki tarifi de deneyebilirler. Afiyet olsun.