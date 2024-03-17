İftarda enfes tadıyla damakları dolduran ezogelin çorbası, çocukların da büyüklerin de sevdiği çorbalar arasında yer alıyor.

Mideyi rahatlatıp diğer yiyeceklere hazırlayan, bunu yaparken lezzetiyle alıp diyar diyar dolaştıran lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi nasıl olur diye merak ediyorsanız, püf noktaları geldi.

Ezogelin çorbası nasıl yapılır diye soranlar için malzemeleri tek tek verelim. İşte enfes lokanta usulü ezogelin çorbası malzemeleri…

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

İftar sofralarında her gün tüketseniz bile bıkmayacağınız ve lezzetinden asla vazgeçemeyeceğiniz ezogelin çorbası tarifi için malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı bulgur

2 yemek kaşığı pirinç

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı domates salçası

5,5 su bardağı tavuk suyu

1 bardak su

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

½ adet limon suyu

Malzemelerinizi hazırladığınız anda lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi için detayları uygulamaya başlayabilirsiniz.

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Leziz bir lokanta usulü ezogelin çorbası için, çorbanın içine koyacağınız suların tamamı tavuk suyu olabilir. Öte yandan tanelerini daha iri seviyorsanız karıştırmak için çırpma teli yerine tahta kaşık kullanmanızı tavsiye ederiz.

EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR? LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Çoluk çocuk herkesin sevdiği ve sofraların baş tacı ilan edilen ezogelin çorbası nasıl yapılır lokanta usulü nasıl olur diye merak ediyorsanız ve malzemeleriniz de tamsa anlatılanları uygulamaya başlayabilirsiniz.

Öncelikle kırmızı mercimekleri iyice yıkayın. Soğanın kabuklarını soyduktan sonra ince şekilde doğrayın ve sarımsakları rendeleyin.

Pirinci ve bulguru küçük bir tencere içerisinde önden hafifçe haşlayın. Ocaktan alıp sularını süzün.

Derin bir tencerenin içerisine soğanı, tereyağını ve sıvı yağı kavurun.

Ardından üzerine salçayı ve sarımsağı ekleyerek kavurmaya devam edin. Üzerine suyu ve tavuk suyunu da ekleyin. İçerisindeki soğanlar yumuşayana kadar kaynatmayı sürdürün.

Kaynayan salçalı karışımın içerisine mercimek, bulgur ve pirinci de ekleyerek karıştırın. Tüm malzemeler yumuşayana kadar pişirme işlemini sürdürün. İçerisine limon suyunu da ilave etmelisiniz.

Geri kalan baharatları ve tuzu da ilave ederek çırpma teliyle karıştırmayı sürdürerek kıvamını almasına yardım edin. Ezogelin çorbası tarifi için kullandığınız tüm bakliyatlar ezilip yumuşadığında, çorbanızın kıvamı ideal noktaya geldiğinde ocaktan alabilirsiniz.

İsteyenler blender yardımıyla daha fazla ezebilirler. Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi böylece tamamlanıyor. Leziz çorbayı sofralarınızda ikram etmek üzere hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.