Karnabahar sevmeyenleri bile dize getirecek 'Fırında karnabahar tarifi nasıl yapılır?

Feyza Betül Arslan
Karnabahar sevmeyenleri bile dize getirecek 'Fırında karnabahar tarifi nasıl yapılır?
Fırında karnabahar tarifi yapmanın en kolay yolunu merak edenler için en pratik anlatımı paylaştık. Fırında karnabahar tarifi nasıl yapılır?

Seveni olduğu kadar sevmeyeni de bol olan karnabahar sebzesinin yiyen herkesi kendine bağlayacak enfes tarifini biliyor musunuz? Klasik karnabahar yemeği pişirmek yerine misafirlerinize özel bir tarif arıyorsanız detaylar çok basit. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz fırında karnabahar tarifi…

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FIRINDA KARNABAHAR TARİFİ İÇİN MALZEMELER

İster diyette ister farklı bir yemek ararken uygulayabileceğiniz fırında karnabahar tarifi ile ilgili tüm malzemeler şöyle:

  • 1 küçük boy karnabahar
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 adet yumurta
  • 1/2 (yarım) çay bardağı sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı un
  • Kaşar peynir rendesi
  • Tuz, pul biber

İşte tüm malzemeler bu kadar. O halde fırında karnabahar nasıl yapılır? İşte bilmeyenler için damaklarda mükemmel bir tat bırakan hafif yemek fırında karnabahar tarifi…

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FIRINDA KARNABAHAR TARİFİ NASIL YAPILIR?

Karnabaharlar çiçek şeklinde parçalar halinde koparılarak tuzlu suda haşlanmalıdır.

Derin bir kapta kaşar peyniri hariç tüm malzemeleri karıştırın.

Sosu hazır hale getirdikten sonra haşlanan karnabaharları sosa batırıp ardından yağlanmış kare bir borcama dizin. Artan harcı üzerine dökün.

Daha sonra hazırladığınız borcamın üzerine 1-2 parça tereyağı koyarak 200 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.

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Ardından kaşarları ekleyip tekrar fırına verin. Tüm kaşarlar eriyip kızardığında tarifiniz hazır olacak. Afiyet olsun.

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